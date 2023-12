Il lunedì è pesante per tutti. Avete bisogno di un'iniezione di energia? Siete nel posto giusto. Alzate gli altoparlanti e godetevi l'incredibile suono di questa Lamborghini Aventador SVJ che corre ad alta velocità sull'Autobahn con uno scarico che sputa fiamme.

In questo video di AutoTopNL, chi è al volante scala le marce anche quando non è necessario, ma non ci sentiamo di biasimarlo, visto il sound del V12 di questa Aventador. Il suono diventa un vero ululato a circa 4.000 giri/minuto e un urlo quando il propulsore si avvicina ai 9.000 giri/minuto.

Come se fosse in pista

La Aventador SVJ emette un fantastico suono nella versione di serie, ma di solito non è così "crudo". Il suo rumore sembra evocare l'urlo delle monopostodi Formula 1 con motore V12 dei primi anni Novanta. Il video non specifica quale sia l'impianto di scarico utilizzato da questa Lamborghini, ma nei commenti di YouTube si ipotizza che si tratti di un sistema Gintani che costa ben 13.995 dollari (circa 13 mila euro al cambio attuale).

Oltre a mettere in risalto l'impressionante suono, il pilota permette all'Aventador SVJ di allungare il passo. Questa supercar è in grado di raggiungere una velocità massima superiore ai 311 km/h, una velocità davvero elevata per una strada pubblica con traffico.

Un vero mostro sacro

La Aventador SVJ, per chi non lo ricordasse, è una perla ormai rarissima. Il suo V12 aspirato eroga la potenza di 770 CV a 8.500 giri e la coppia tocca il picco di 720 Nm a 6.750 giri. Il rapporto peso/potenza, inoltre, è degno di nota: 1,98 kg/CV, che si traduce in uno 0-100 in 2,8 secondi, uno 0-200 km/h in 8,6 secondi e una velocità massima di 350 km/h.

L'unico cambio disponibile è un manuale automatizzato a sette rapporti. È inoltre dotata di un'aerodinamica attiva che può fornire un'elevata deportanza o una bassa resistenza aerodinamica a seconda delle condizioni di guida. Nel caso di questo video sospettiamo sia stata utilizzata la configurazione a bassa resistenza per raggiungere una velocità così elevata. Vedere per credere.