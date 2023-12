Di solito i parcheggi non sono molto interessanti. Ci sono alcune città dove però le auto trovano sosta in aree davvero bizzarre. A Miami, per esempio, i garage di South Beach, Wynwood e di altre aree circostanti sono diversi da quelli che siamo abituati a frequentare.

Questi blocchi di cemento con particolari sculture metalliche sono vere e proprie opere d'arte, progettate per fondersi con la splendida architettura che li circonda. In alcuni casi, questi garage ospitano persino ristoranti, musei o abitazioni di lusso.

I nostri colleghi di Motor1 US, in occasione della Miami Art Week, hanno fatto un giro a sud della città per vedere come appaiono alcune di queste strutture dal vivo. Ed eccole a voi.

1111 Lincoln

1111 Lincoln

Il garage più stravagante di tutti si trova a Lincoln Road, a South Beach. Chiamato 1111 Lincoln, questa enorme super-struttura sporge dagli edifici circostanti come un monolite, visibile a chilometri di distanza. È uno dei parcheggi più popolari di tutti gli Stati Uniti e ospita regolarmente eventi.

Nel 2017 Nissan ha presentato qui la nuova Rogue e BMW ha esposto per la prima volta la Concept XM al settimo piano. In passato, il configuratore online di Mazda ha persino utilizzato il garage come sfondo.

1111 Lincoln, l'interno La vista su Miami dall'1111 Lincoln

Il punto di forza di questo super garage è il suo stile minimalista e brutale. Progettato da Christine Binswanger dello studio Herzog & de Meuron, utilizza pilastri triangolari che sorreggono ogni piano, consentendo un design a cielo aperto che permette di godere di un'eccellente vista sulla città. Al suo completamento, verso la fine del 2010, è finito persino sulla copertina del New York Times per il suo aspetto così folle.

E c'è un segreto in questo garage. All'ultimo piano è nascosta una casa di 5.300 metri quadrati, precedentemente di proprietà del costruttore del garage, Robert Wennett, che comprende una piscina e circa 16.000 metri quadrati di spazio esterno paesaggistico. È stata messa in vendita nel 2017 per 34 milioni di dollari. Immaginate di spendere 34 milioni di dollari per vivere in cima a un parcheggio... Questa è Miami, signore e signori.

Parco Faena

Parco Faena

In fondo alla strada, su Collins Avenue, proprio di fronte a Miami Beach, si trova un garage relativamente nuovo. La struttura di Faena Park non è imponente come il 1111 Lincoln, ma ha comunque uno stile unico.

Da cima a fondo, la facciata in cemento di 28.000 metri quadrati è fiancheggiata da aperture circolari che permettono alla brezza dell'oceano di attraversare il garage, mentre un divisorio in vetro sul lato dell'edificio divide il cemento a metà. L'aspetto è elegante, soprattutto pensando che si tratta pur sempre di un parcheggio.

Il garage è stato progettato da Shohei Shigematsu, partner dello studio di architettura OMA. Il loro curriculum comprende sovrastrutture come Layja in Arabia Saudita, il Nuovo Ospedale di Cremona in Italia e l'Università Hongik a Seoul.

Balletto Valet

Balletto Valet

Dirigendosi verso sud su Collins Ave, non si può non notare il Ballet Valet. La struttura di cinque piani e 206.000 metri quadrati sembra un terrario in cima a un negozio Vans. Ha 650 posti auto nascosti dietro tre tipi di piante cespugliose: Clusia Guttifera, Conocarpus Erectus Serecius e Scaevola Frutescens. Ospita anche diverse specie di uccelli autoctoni.

La struttura viene ufficialmente definita una "zona verde verticale", che taglia il cemento dei numerosi grattacieli di South Beach. Ha vinto molti premi dall'International Parking Institute, dall'Urban Land Institute e da altri enti. Chi avrebbe mai detto che i parcheggi potessero vincere dei premi?

Arts & Letters Garage

Arts & Letters Garage

In netto contrasto con lo spazio verde verticale del Ballet Vallet, l'Arts & Letters Garage di Collins Park sembra uscito da un film di fantascienza. Con i suoi 15.000 metri quadrati e i suoi 513 posti auto, il garage è caratterizzato da migliaia di lettere che si estendono su e giù per la sua massiccia facciata, alcune delle quali illuminate.

La struttura è certificata LEED a livello Gold e Parksmart, ovvero rispettosa dell'ambiente. È anche uno dei garage più grandi del gruppo, dietro al monolite 1111 Lincoln e a un'altra sovrastruttura più in basso nella lista. Inoltre, alla base dell'edificio si trovano un caffè e un piccolo teatro.

Vista sulla città

City View

Nascosto nell'elegante Design District si trova il garage City View. Questo garage è stato costruito nel 2015 da Dacra, uno dei membri fondatori del Miami Design District nel 2010, e presenta tre elementi visivi unici che lo distinguono dalla media dei garage.

Su un'estremità del garage si trova una struttura dorata a forma di onda creata dallo studio Leong Leong. All'altra estremità si trova un motivo geometrico argentato creato dall'artista IwamotoScott, realizzato interamente in alluminio.

Tra i due si trova un ritratto creato dall'artista John Baldessari che mostra tre persone in una piscina. Sembra quasi una tela quando la si vede dall'autostrada, ma in realtà è acciaio inossidabile perforato con diverse aperture ovali.

Garage del museo

Museum Garage

Uno dei garage più fotografati - anzi, uno dei luoghi più Instagrammati di tutta Miami - è il Museum Garage nel Design District. A meno di un miglio da City View, il Museum Garage è un miscuglio di stili artistici che vanno da texture simili a colonie di formiche a sculture di auto a grandezza naturale (perché il garage è un'opera d'arte).

Cinque diversi designer e artisti hanno contribuito all'aspetto di questa struttura, alta sette piani e con più di 800 posti auto. L'architetto e curatore Terence Riley ha ideato il progetto, che ora ospita un giardino, una biblioteca, uno spazio artistico dedicato e un parco giochi per adulti.

Alcuni dettagli esterni e interni del Museum Garage

L'ultimo piano della struttura è il suo pezzo forte. Il cemento è inondato di rosa, giallo e verde, con texture e grafiche funky ovunque si guardi. È anche il modo migliore per accedere al parco giochi, con uno scivolo all'ultimo piano che porta a un percorso di corde. È davvero uno dei luoghi più strani di tutta Miami, il che è tutto dire.

Garage di Wynwood

Garage di Wynwood

La struttura di parcheggio di Wynwood, all'angolo con la 27esima strada nord-ovest di Miami, è probabilmente ciò che otterreste se chiedeste a Chat GPT di realizzare un grande e spaventoso garage. L'enorme edificio di 250.000 metri quadrati, alto otto piani, si staglia sullo skyline con una facciata in alluminio disseminata di linee che sembrano quasi piste da corsa (riuscite a individuare il COTA?).

Il garage era una fabbrica di abbigliamento, ma ora dispone di 428 posti auto e di circa 20.000 metri quadrati di spazi commerciali e uffici ai piani superiori e inferiori. Questo lo rende uno dei garage più grandi dell'intera città e il primo in assoluto nel quartiere di Wynwood.

Il Garage di Wynwood visto di lato Un dettaglio del Garage di Wynwood

E tutti questi garage sono davvero meravigliosi a modo loro. Quelle che sarebbero potute essere strutture di cemento fredde e senza vita aggiungono un ulteriore elemento di vivacità a una città che è tutta sfarzo e glamour. Quindi, la prossima volta che vi troverete a South Beach o a Wynwood, assicuratevi di vederli.

Foto: Jeff Perez per Motor1