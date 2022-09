La BMW XM, la M più potente di sempre, entrerà in produzione a fine 2022. Di conseguenza, per la presentazione ufficiale è solo questione di poche settimane.

Secondo BMW Blog, il debutto in forma definitiva potrebbe avvenire già il 27 settembre, ossia a circa 10 mesi dall’unveiling del concept.

Non ha perso i “muscoli”

Partendo proprio da quest’ultimo punto, la XM di serie confermerà quasi in toto il design del prototipo. A dircelo sono i numerosi avvistamenti dei muletti negli scorsi mesi e le foto spia più recenti. In questi ultimi scatti, il SUV sportivo sfoggia con orgoglio le sue proporzioni massicce e il suo design squadrato.

La versione di serie manterrà il caratteristico frontale con luci sdoppiate e con la grande calandra a doppio rene esagonale, mentre la fiancata avrà sempre i giganteschi cerchi da 22” e una linea del tetto spiovente nella parte posteriore.

I cambiamenti più importanti riguarderanno l’abitacolo dove con ogni probabilità la BMW adotterà delle soluzioni più tradizionali rispetto a quelle del concept. Non abbiamo foto dei nuovi interni, ma pensiamo che la XM possa ricevere una strumentazione simile a quella della nuova Serie 7.

Una super ibrida da (almeno) 650 CV

La BMW XM riceverà un powertrain ibrido plug-in da circa 650 CV e 884 Nm composto dal 4.4 V8 S68 e da un motore elettrico. Più avanti, la gamma potrebbe arricchirsi con una variante estrema da 750 CV e almeno 1.000 Nm di coppia. In entrambi i casi, l’abbinamento sarà ad un cambio automatico a 8 rapporti e l’autonomia in elettrico potrebbe attestarsi in circa 75 km.

BMW XM Concept

Tra l’altro, questa stessa configurazione potrebbe trovare spazio nella futura M5 e nella tanto chiacchierata M7 che saranno anch’esse ibride plug-in.

Nell’attesa della BMW definitiva, comunque, potete dare un’occhiata alla nostra prova del prototipo.