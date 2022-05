Con l'avvicinarsi del 50° anniversario di BMW M, a Monaco di Baviera si continua a lavorare per lo sviluppo di un modello firmato esclusivamente dalla divisione Motorsport: la BMW XM. Il SUV di grandi dimensioni che, idealmente, prenderà il testimone della leggendaria BMW M1 del 1978, è stato fotografato durante dei collaudi con una carrozzeria alquanto definita, che conferma lo stile della concept vista l'anno passato.

Dettagli evidenti

La foto spia, scattata in un aeroporto dagli amministratori della pagina instagram Wilco Blok, mostra l'oramai tipico doppio rene XXL affiancata da - almeno sembra - i gruppi ottici sdoppiati. Le proporzioni ricordano quelle già viste sulla BMW iX.

Le forme sono squadrate e imponenti, con cofano molto lungo attraversato da venature che lo attraversano, una linea del tetto netta che giunge alla zona posteriore dove si possono notare i terminali di scarico sdoppiati verticalmente, posti alle estremità posteriore.

I camuffamenti sono invece palesemente evidenti per quel che concerne gli interni, anche se si intravedono il volante sportivo, mentre al centro del tunnel ecco far capolino la consueta cloche per la trasmissione. Tra l'altro, l'orientamento a destra della guida, può far supporre un modello per il Regno Unito o ,meno verosimilmente, per Giappone o est asiatico.

Prova in anteprima

Pochi giorni fa, abbiamo avuto modo di provare in anteprima il prototipo della BMW XM, sviluppato interamente dal reparto motorsport, e primo modello ibrido plug-in della filiale, primo dell'Elica che accopra un motore V8 con un sistema alla spina.

O meglio, il primo modello in assoluto con il nuovo motore S68, variante del già conosciuto V8 biturbo di 4,4 litri, dotato anche di trasmissione ZF a 8 rapporti senza convertitore di coppia.

La potenza complessiva dovrebbe aggirarsi a 650 CV con unvalore di coppia pari a 884 Nm. Su questi dati però, ancora non vi è una ufficialità. Tra le novità che vedranno la luce su questa BMW XM ci sarà anche l'introduzione delle barre antirollio attive, e la prima ad avere un asse posteriore sterzante.

La BMW XM potrebbe essere la novità della Casa attesa al prossimo Festival of Speed di Goodwood e rappresente una delle novità 2022 BMW più attese.