Lunghezza: 5.112 mm (5,137 mm Performante)

Larghezza: 2.018 mm (2.026 mm Performante)

Altezza: 1.638 mm (1.618 mm Performante)

Passo: 3.003 mm (3.006 mm Performante)

Bagagliaio: min. 574 litri (4 posti), 616 litri (5 posti)

Lanciata nel 2018, la Lamborghini Urus ha portato l'intero segmento dei SUV a un nuovo livello. Fino a quel momento, nessun mezzo a ruote alte era riuscito a combinare prestazioni, esclusività e abitabilità come la creatura di Sant'Agata Bolognese.

Col tempo, la Urus è diventata uno status symbol per i VIP di tutto il mondo ed è stata una vera e propria locomotiva per le vendite Lamborghini, che nel 2023 hanno superato per la prima volta le 10.000 unità in un anno. Cerchiamo di capire, quindi, quali sono alcuni dei segreti della Lamborghini, soprattutto in termini di praticità.

Lamborghini Urus, le dimensioni

La Lamborghini Urus ha dimensioni piuttosto generose, con una lunghezza di 5,11 metri (5,14 m nella variante Performante) e una larghezza di oltre 2 metri. Queste proporzioni importanti sono ben comunicate dalla carrozzeria (e dai cerchi in lega fino a 23"), che ha forme scolpite e muscolose capaci di trasmettere al primo sguardo un senso di grande imponenza.

Lamborghini Urus Performante

L'altezza è di 1,64 m, ma nella Performante si scende a 1,62 m. In entrambi i casi, comunque, la linea resta slanciata ed estremamente dinamica.

Un discorso a parte merita l'altezza da terra, che si può regolare in varie modalità. Agendo sulle sospensioni, si può avere una "luce" di 158 mm nelle configurazioni più sportive fino a 248 mm in quelle più orientate al fuoristrada.

Lamborghini Urus, abitabilità e bagagliaio

A prescindere che si scelga la versione a 4 posti singoli o quella più classica a 5 posti, gli interni del SUV Lamborghini restano molto curati sia dal punto di vista della tecnologia che dei rivestimenti. Su quest'ultimo fronte, infatti, ci sono ampie possibilità di personalizzazione per materiali e colori, in modo da costruire il proprio esemplare su misura.

Gli interni della Lamborghini Urus S

Ciò che cambia - seppur leggermente - è il bagagliaio. Nella Lamborghini Urus a 4 posti, la capacità minima del baule è di 574 litri, mentre nella 5 posti è di 616 litri. In ogni caso, abbattendo i sedili posteriori si può aumentare la volumetria a 1.596 litri.

Lamborghini Urus, la gamma

La gamma della Urus è composta da una sola motorizzazione e dalle due versioni S e Performante.

Entrambe si affidano al 4.0 V8 biturbo da 666 CV e 850 Nm e al cambio automatico a 8 rapporti, con la Performante che può vantare un assetto ancora più attivo per scattare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi (3,5 secondi nella S) e raggiungere una velocità massima di 306 km/h (305 km/h nella S).

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trazione 4.0 V8 biturbo 666 CV Benzina Integrale, cambio automatico

Lamborghini Urus, le concorrenti con misure simili

Se cercate un SUV di lusso ad altissime prestazioni, la lista di modelli è piuttosto ristretta. La rivale diretta della Urus è sicuramente la Ferrari Purosangue, ma non dimentichiamo anche le inglesi Aston Martin DBX (soprattutto la DBX707 da 707 CV) e la Bentley Bentayga, con quest'ultima, però, che, pur avendo un V8 da 549 CV come top di gamma, punta maggiormente sul comfort invece delle prestazioni purissime.