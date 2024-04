E’ appena uscita ed è già in promozione con canoni mensili da 200 euro al mese: tra le proposte del mese di aprile, quella sulla nuova Alfa Romeo Milano si presenta come una delle più interessanti.

Già nella fase di lancio, è stato sottolineato nel corso della presentazione ufficiale, come le formule finanziarie permettano già ordini con sconti e bassi importi mensili: gli esempi ufficiali riguardano il leasing Top Lease, proposto su altri modelli Stellantis, su due diverse Milano, l’elettrica da 156 CV e l’ibrida da 136 CV.

Per l’elettrica ci sono gli ecoincentivi statali in caso di rottamazione di un veicolo Euro 4: pertanto l’Alfa Romeo Milano Elettrica 156 CV Speciale, che ha un costo di 41.500 euro wallbox compresa, può scendere fino a 36.500 euro, e 35.500 euro con il leasing per privati.

Non ci sono costi di apertura pratica, ma c’è l’anticipo di 7.682,74 euro, seguito da 35 canoni mensili da 200 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,23%), che includono i 15 euro mensili di gestione pratica. Il riscatto finale è di 24.786 euro, con 0,06 euro al chilometro in caso di superamento di 10.000 km.

Per l’Alfa Romeo Milano Ibrida 1.2 da 136 CV con il cambio eDCT6, sempre in edizione Speciale, c’è invece un listino di partenza di 31.900 euro, con anticipo di 8.779,12 euro e canoni mensili sempre di 200 euro, con TAEG del 6.42%. Il calore di riscatto è un po’ più basso, 20.610 euro, sempre con il medesimo costo esubero.

Gli esempi includono un anno di servizio Identicar, anche se in trattativa è possibile includere altri servizi.

Vantaggi

Oggi le proposte di vendita si giocano anche sui finanziamenti: l’Alfa Romeo anche sul nuovo SUV compatto Milano può contare sugli ecoincentivi per la versione elettrica, e sul tasso agevolato sulla ibrida, in modo da avere per entrambe un leasing con canone mensile da 200 euro.

Svantaggi

La versione ibrida della Alfa Romeo Milano non è scontata, ma in compenso l’anticipo può essere sostituito con una permuta, mentre l’offerta per l’elettrica è con obbligo di rottamazione di un’auto fino a Euro 4.

In sintesi

Modello (esempio) Alfa Romeo Milano Elettrica 156 CV 115 kW Speciale Promozione Leasing finanziario Alfa Top Lease Intermediario finanziario Stellantis Financial Services Italia Scadenza 30 aprile 2024 Listino 41.500 € (easyWallbox inclusa, IPT e contributo PFU esclusi) Listino scontato 36.500 € (con rottamazione) / 35.500 € (con Alfa Top Lease oltre oneri finanziari) Servizi aggiuntivi Incluso il servizio Identicar per 12 mesi Apertura pratica 0 € Anticipo 7.682,74 € Canoni 35 canoni mensili da 200 € (incluse spese di gestione di 15 €/canone) Spese di incasso Spese di gestione 15 €/canone TAN 4,99% (fisso) TAEG 6,23% Valore di riscatto 24.786 € Limite chilometrico e costo esubero Costo di 0,06 €/km per veicoli che superano 10.000 km Limitazioni e condizioni Incentivo Statale disponibile secondo la Legge di Bilancio 2022 basato sulle emissioni CO2 WLTP, con rottamazione di un veicolo omologato fino ad Euro 4. Verificare disponibilità fondi e requisiti. Offerta valida su clientela privata e solo per contratti stipulati fino al 30/04/24, non cumulabile con altre iniziative in corso.