Il freddo è tornato e tutti avrete sentito parlare anche delle piogge record negli Emirati Arabi Uniti. Le immagini di Dubai sommersa dall'acqua piovana hanno fatto il giro del mondo e noi di Motor1.com vogliamo farvi vedere come se l'è cavata una Pagani Utopia in una situazione così particolare.

Nonostante la rara hypercar costi la bellezza di 2,6 milioni di euro e non sia stata progettata per strade allagate, il suo proprietario le fa attraversare un passaggio complicato.

Ce la farà?

All'inizio del video si vede la Pagani Utopia dall'alto che percorre una strada asfaltata asciutta. Poi però l'acqua piovana appare, piuttosto alta (almeno per lei) e quasi "inevitabile". Si nota che il conducente è titubante, chi non lo sarebbe?

Frena. Poi decide di provare a superare l'acqua stagnante, sebbene la sua Pagani non sia progettata per questo. Il suo V12 è stato sviluppato da AMG appositamente per lei, che è tutta in carbonio, leggerissima (1.280 kg), nata per correre, con le sue Pirelli PZero Corsa (265/35 R21 anteriore e 325/30 R22 posteriore).

La Pagani Utopia è alta da terra solo pochi centimetri

Eccola quindi nell'acqua. La Nissan Patrol bianca che le sta vicino rallenta, ma ovviamente supera il guado senza particolare fatica. La hypercar è quasi incollata alla strada, con un'altezza da terra minima o nulla, e la più piccola imperfezione stradale potrebbe causarle problemi parecchio costosi da riparare. Ma chi la possiede evidentemente non ha pensieri di questo tipo e riesce a uscire dal guado con la Pagani Utopia perfettamente funzionante e pronta a correre di nuovo.

