Il 3 aprile è diventato ufficiosamente il Ken Block Day, così chiamato in onore del numero "43" (4 come il numero del mese e 3 come il numero del giorno) che il pilota ha portato indosso e sulle sue auto per tutta la sua carriera.

Per festeggiare, quest'anno il "suo" canale YouTube Hoonigan ha caricato il più grande video di Gymkhana di tutti i tempi. Non si tratta di un nuovo filmato, ma di una compilation di tutti gli episodi della serie nata nel 2008, raggruppati per oltre due ore.

In sua memoria

Il primo video Gymkhana Practice di Ken Block è stato pubblicato su YouTube nel 2008, agli albori della piattaforma, molto prima che il canale Hoonigan esistesse e registrato da DC Shoes, l'azienda di cui Block era cofondatore, la stessa che ha prodotto diversi altri filmati con protagonista il pilota che si possono trovare ancora oggi sul canale.

Per i successivi 16 anni di derapate, salti, incidenti sfiorati e stridio di pneumatici torturati fino alla loro distruzione ne abbiamo visti e sentiti molti, insieme a ben due generazioni di Subaru WRX, numerose evoluzioni di Ford Fiesta, entrambe le versioni della folle Hoonicorn, la Focus RS RX, la prima Escort Cosworth di Block, l'Hoonitruck e l'ultima Audi S1 E-Tron Hoonitron.

Ken Block Electrikhana 2, il Trailer

La compilation video, che trovate qui sotto, contiene dunque tutte le esibizioni ufficiali della Gymkhana, comprese le salite della Climbkhana ma senza le apparizioni di Block a Top Gear, per ovvie ragioni di diritti, o alcuni extra come l'eccentrica Gymkhana 2.1 girata con Rob Dyrdek.

Per ripercorrere la lunga carriera del pilota di evoluzioni più famoso del web non vi resta dunque che mettervi comodi.