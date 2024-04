Scomparso in un tragico incidente a inizio 2023 Ken Block rimane ancora nel cuore di tanti appassionati di auto, rimasti affascinati dalle sue evoluzioni mostrate nei video della serie Gymkhana. Sempre con il numero 43 a "firmare" i numerosissimi veicoli che lo hanno accompagnato nel corso degli anni.

Un numero che ora identifica il 43 Institute, fondato dai familiari di Block con lo scopo di "creare opportunità per persone eccezionalmente motivate che potrebbero non avere un supporto adeguato per la propria crescita e il successo". Per sostenere le attività il 43 Institute ha avviato una partership con eBay Motors, mettendo all'asta 43 memorabilia appartenute a Ken Block.

Cosa c'è

Il progetto, chiamato "From the Collection: Ken Block" ripercorre la storia del pilota statunitense, per la gioia dei suoi fan. Ci si trova di tutto. Avete sempre desiderato mettere un cerchio con tanto di pneumatico in salotto? C'è quello usato nella Gymkhana 10, ammaccato per bene e con gomma ormai perfettamente liscia. Attualmente l'offerta più alta è di 443 dollari. Sono invece 610 quelli per il Rotiform delle Electrickhana I e II.

Il paraurti della Ford Fiesta RS WRC della stagione 2015

C'è anche la portiera destra della Ford Fiesta RX43 che ha corso nel campionato Rallycross del 2015: per ora vince l'offerta da 790 dollari. Se siete alla ricerca di pezzi ancora più particolari superando gli attuali 565 dollari potete provare a portarvi a casa una frizione - rigorosamente bruciata - appartenuta alla Ford Mustang Hoonicorn V2 vista nella Climbkhana: Pikes Peak.

Altri pezzi degni di nota? La tuta Alpinestar della stagione 2015, il paraurti della Ford Escort del 2019 o quello anteriore della Fiesta del 2015. Se volete fare la vostra offerta avete tempo fino al 14 aprile.