Ken Block è tornato. Il famoso pilota di rally americano celebre per le sue acrobazie folli dal nome Gymkhana, si è esibito pochi giorni fa a Las Vegas in uno spettacolare percorso cittadino solitario.

Alla guida di un restomod elettrico dell'Audi S1 degli anni '80, realizzato dalla Casa stessa, ha percorso le celebri vie della capitale del gioco d'azzardo, passando vicino alle famose riproduzioni della Tour Eiffel e dell'Arco di Trionfo.

Veloce ma in silenzio

Il video rilasciato sul canale del suo team Hoonigan è subito diventato virale su YouTube. Inizia con lo stesso pilota che cammina da solo verso una vera e storica Audi Sport quattro S1 E2 Pilkes Peak del 1987. Arrivato molto vicino a essa però, volta lo sguardo verso un nuovo e inedito restomod a lei ispirato, ma completamente elettrico, dal nome Audi S1 Hoonitron.

Sale a bordo, allaccia la cintura e nel completo silenzio inizia una corsa a velocità molto sostenuta per le vie della città, chiuse al traffico per l'occasione. In spettacolari acrobazie, drift e salti, la percorre tutta raggiungendo il casinò. Qui entra nella hall e compie diversi giri su se stesso prima di uscire e "volare" verso un autosilos limitrofo.

Il video prosegue allo stesso modo per ben 10 minuti, nei quali Ken Block appare sempre piuttosto rilassato e sicuro di se alla guida dell'elettrica di Ingolstadt, dotata di due motori e di trazione integrale.

Il video completo

Un classico

I fan storici di Ken Block ricorderanno le tantissime acrobazie simili condotte dal pilota di rally su auto termiche, come Subaru o Ford, e in giro per il mondo. Parlando però esclusivamente di auto elettriche, si tratta della prima esibizione di questo tipo, dopo l'avvicinamento dello stesso verso Audi, che tra le altre cose alcuni mesi fa gli aveva messo a disposizione anche una nuova RS e-tron ovviamente personalizzata.

In futuro è possibile che sul canale YouTube del team del pilota vedremo altre esibizioni di questo tipo, purtroppo senza il suono di un motore termico come sottofondo "musicale".