Di recente, il pilota di rally Travis Pastrana è stato coinvolto in un salto su di un lago ghiacciato, al volante di un Subaru Brat - un vecchio pick-up compatto giapponese destinato solo all'esportazione. Quello nel salto era un modello stock del 1984, con appena 73 CV da un quattro cilindri 1.8, ma sembra che un nuovo progetto ne coinvolga uno molto più potente.

Sì, perché pare che Subaru stia lavorando a una nuova pazza vettura estrema firmata Hoonigan, e non è chiaro quale sia il modello - ancora per tre quarti coperto dal telo - ma potrebbe facilmente essere un Brat dalle forme.

Da corsa o da drift?

Subaru ha pubblicato le due immagini teaser sul proprio canale Facebook americano, sostanzialmente invitando gli utenti a cercare di capire "cosa bolle in pentola".

In realtà le foto ci fanno pensare che lì sotto si nasconda una Brat del 1987 o del 1988, ma le modifiche rendono difficile avere conferme a riguardo. E in effetti, potrebbe anche trattarsi di qualcosa di ancora più estremo, come una station wagon con un portapacchi sul tetto, preparata da corsa o per il drifting - da Hoonigan ci si può aspettare letteralmente di tutto.

D'altro canto non ha granché importanza sapere di che modello si tratti, perché è un classico del tuner americano lo stravolgere un'auto a tal punto da lasciare ben poco di rimando all'originale, se non per le forme generali. Ad esempio la Hoonicorn, originariamente una classica muscle Ford Mustang degli Anni '60, era diventata una supersportiva ribassata a trazione integrale con i turbo sporgenti fuori dal cofano appositamente ritagliato.

Subaru non ha ancora confermato la partecipazione di Travis Pastrana a questo progetto, ma potremmo quasi darlo per scontato considerando che è pilota ufficiale del Subaru Rally Team USA. In ogni caso, la nuova Hoonigan sembra ad uno stadio già piuttosto avanzato e potremmo non dover aspettare molto tempo per vederla con le gomme fumanti.