Divertimento e acrobazie non mancano di certo quando di mezzo c’è Travis Pastrana. Il pilota di rally e stuntman americano ha pubblicato un video sulle sue ultime imprese a bordo di tre speciali Subaru.

Tra sfide ad alta velocità su laghi ghiacciati, rally in mezzo alla neve e voli incredibili con un pick-up, Pastrana si è decisamente tenuto impegnato.

Un rally insolito

Nella prima parte del video pubblicato sul canale YouTube Nitro Rallycross, Pastrana è alla guida di una Subaru WRX per prendere parte all’evento Buffum Night Rally TSD. In corse come questa, pilota e co-pilota devono completare una tappa entro un tempo medio preciso e, per rendere le cose ancora più complicate, ai partecipanti non vengono fornite mappe o indicazioni specifiche.

L’equipaggio, quindi, deve affidarsi al proprio senso dell’orientamento e non può nemmeno contare sul navigatore dato che non c’è rete. Nonostante le varie difficoltà, il rallista riesce comunque a concludere la prova tra i primi 10 classificati.

Si prosegue con la Subaru Nitro RX rallycross messa a punto specificatamente per Pastrana. Con la speciale supercar, lo stuntman riesce a percorrere quasi 5 km a tutta velocità sul pendio di una montagna innevato e ghiacciato.

Il pick-up “volante”

Infine, è tempo per l’ultima folle acrobazia. La protagonista è ancora una volta una Subaru, ma non è esattamente quella che ci si può attendere. Pastrana, infatti, si mette al volante di una Brat, un pick-up compatto sbarcato negli Stati Uniti negli anni ’80. Come si può immaginare e come lasciano intuire i soli 73 CV del motore 1.8, il mezzo non è stato esattamente concepito per imprese straordinarie.

Eppure, dopo aver preparato a dovere le rampe su un lago ghiacciato, il pilota prende velocità e decolla letteralmente col pick-up giapponese atterrando una decina di metri dopo senza distruggere sé stesso o l’auto. Insomma, un altro ordinario giorno di follia nella vita di Travis Pastrana.