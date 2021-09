Una leggenda del rally è disponibile in Italia. Nella concessionaria Ruote Da Sogno di Reggio Emilia è in vendita una Subaru Impreza del 1993 e non si tratta di un esemplare qualunque. Stando alla descrizione del sito, questo modello è stato utilizzato anche dal celebre Colin McRae.

La storia dell’Impreza

L’Impreza ha fatto il suo esordio nel mondo dei rally nel 1993 quando fu preparata e omologata dalla divisione sportiva STI di Subaru e dalla britannica Prodrive. L’auto fu denominata 555 per lo sponsor dell’epoca e la relativa decalcomania è ben visibile anche nell’esemplare in vendita.

Si trattò di un modello particolarmente longevo dato che la configurazione meccanica ed estetica di fu mantenuta fino al 1996 quando il team giapponese decise di affidarsi ad una nuova versione a 2 porte.

Il debutto della Subaru avvenne nel 1993 per la 1000 Laghi col pilota Ari Vatenen. Nello stesso anno venne guidata nel Rally di Gran Bretagna da Colin McRae, il pilota scozzese vincitore del mondiale 1995 e scomparso all’età di 39 anni nel 2007.

“Originale” e guidata in Svezia

Venendo alla storia dell’esemplare, si tratta di una delle sole tre Subaru Impreza ad aver mantenuto l’abbinamento originale tra targa e telaio. I telai delle altre auto, invece, sono stati rivenduti ad altri team e ritargati e, per questa ragione, in tanti casi è quasi impossibile ricostruire la cronologia e la storia del singolo modello.

La Subaru in vendita, però, è originale e “intatta” ed è stata usata proprio da McRae durante i test nel Rally di Svezia. L’auto è stata restaurata e riportata alla configurazione originaria e il prezzo si può sapere solo su richiesta. Per avere un’idea della cifra, nel 2017 è stata battuta all’asta una Subaru Impreza WRC del 1997 a circa 230 mila sterline (269 mila euro).