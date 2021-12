Difficilmente vedremo mai una Subaru "ufficiale" con motore V12. I 12 cilindri sono un lusso esclusivo di supercar e ammiraglie di lusso e, con l’elettrificazione dietro l’angolo, sono una specie in via d’estinzione. In Canada però, c’è chi sta trasformando la propria WRX in un vero mostro da 1.000 CV.

Un V12 con del potenziale

Le diverse fasi dell’incredibile progetto sono state documentate dal proprietario dell’auto Jonathan Proulx sul proprio profilo Instagram. L’obiettivo è sostituire il 3.0 a sei cilindri in linea di serie della sua STI del 2009 con un mastodontico 5.0 V12 derivato dalla Toyota Century.

La Century è l’ammiraglia di punta della Casa giapponese e dal 1967 è utilizzata come vettura ufficiale delle principali istituzioni del Sol Levante. Non si tratta, quindi, di una sportiva con le prestazioni nel “sangue”. Nella sua configurazione più potente è capace di toccare “solo” i 312 CV e i 460 Nm.

In altri termini, parliamo di una potenza specifica di appena 62 CV al litro, mentre alcune compatte europee (grazie al supporto del turbo) riescono a spingersi fino ad 80-90 CV. Eppure, è un motore con tantissimo potenziale.

Un bolide per tutti i giorni

Per arrivare al target dei 1.000 CV, Proulx è deciso ad installare due turbo G30-770, nuove bielle e pistoni più performanti. Verranno aggiunti anche nuovi iniettori Bosch e una centralina MaxxECU Pro per spremere il motore e spingere la Subaru WRX al massimo.

Il proprietario sostituirà anche il cambio manuale a 6 rapporti di serie con un automatico a doppia frizione a 7 marce derivato da una BMW 335i. E non si limiterà ad usare l’auto in pista o solo per le gare d’accelerazione. Proulx vuole utilizzare la Subaru come vettura da tutti i giorni senza rinunciare, tra le altre cose, all’aria condizionata. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questo progetto.