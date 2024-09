Le reinterpretazioni di veicoli iconici sono molto discutibili. Per alcuni l'impresa funziona bene, per altri un po' meno. L'Alfa Romeo ha osato creare la sua personale reinterpretazione, visto che alla fine ne verranno consegnati solo 33 esemplari ai clienti.

L'Alfa Romeo 33 Stradale si ispira alla prima 33 Stradale, presentata al Salone dell'Automobile di Torino nel 1967, che a sua volta traeva origine dalla Tipo 33 da corsa.

Quest'ultima è considerata una delle auto più belle del mondo ed è ancora più rara: furono resi disponibili in totale 18 telai, solo dodici furono carrozzati dal designer Franco Scaglione, otto sono ancora oggi conosciuti. Abbiamo avuto l'opportunità di dare un'occhiata da vicino alla vecchia e alla nuova. Riuscirà la nuova supercar a tenere testa a tanta bellezza?

Esterno

Le proporzioni iconiche necessarie sono certamente presenti: la griglia stretta, la linea laterale curva, le porte a farfalla vetrate quasi panoramiche, le prese d'aria sui lati. E troviamo anche le luci posteriori rotonde e minimaliste e i quattro terminali di scarico. Mentre la nuova supercar ha cerchi massicci, la 33 Stradale del '67 si accontenta di dimensioni poco appariscenti e cerchi più piccoli.

La differenza più evidente è rappresentata dai fari. Il vecchio modello, con le sue luci rotonde dietro una cupola vetrata, ha un aspetto amichevole. Il nuovo ha una silhouette più ovale con una firma luminosa un po' più aggressiva. Gli specchietti, invece, hanno dovuto trovare una nuova collocazione. Dai parafanghi sono passati alla parte posteriore delle portiere.

Alfa Romeo 33 Stradale (1967), il dettaglio della presa d'aria Alfa Romeo 33 Stradale (2024), il dettaglio della presa d'aria Alfa Romeo 33 Stradale (2024) vs 33 Stradale (1967)

Personalmente, mi sarebbe piaciuto vederli nella parte anteriore, ma dato che non ho avuto la possibilità di preordinarli per avere voce in capitolo nello sviluppo (come tutti i clienti in preordine), gli specchietti sono finiti lì. La protezione dei pedoni era probabilmente l'argomento più importante per il posizionamento.

Il coefficiente di resistenza aerodinamica medio di 0,375 non ne avrebbe probabilmente risentito. Nel complesso, la vecchia auto è più snella, ma anche molto più elegante.

Alfa Romeo 33 Stradale (1967) Alfa Romeo 33 Stradale (2024) Lunghezza 3.970 mm 4.637 mm Larghezza 1.710 mm 1.966 mm Altezza 991 mm 1.226 mm Passo 2.350 mm 2.700 mm Peso 700 kg 1.500 kg (versione E: 2.100 kg)

Interno

La prima 33 Stradale si riassume rapidamente: sterza, cambia e frena. Gli interni sono puristi. L'esemplare visto in loco è equipaggiato anche per l'uso agonistico. Per questo motivo, a bordo sono presenti sedili a secchiello e cinture a bretella.

Hanno comunque una cosa in comune. Quando la porta è chiusa, l'abitacolo è angusto. Tuttavia, grazie alla generosa vetratura, in entrambe non si ha questa sensazione. L'Alfa Romeo ha anche mantenuto il minimalismo della progenitrice. Anche gli interruttori e le leve ricordano la costruzione degli aerei. Di tanto in tanto ci imbattiamo in applicazioni in pelle o in alluminio massiccio. L'obbligatorio infotainment è stato discretamente nascosto e si estende verso il basso - chic!

Alfa Romeo 33 Stradale (1967), gli interni Alfa Romeo 33 Stradale (2024), gli interni

Motore e caratteristiche di guida

La reinterpretazione dell'Alfa Romeo pesa almeno il doppio dell'antenata. Il modello a combustibile fossile pesa 1.500 kg, mentre la versione elettrica aggiunge quasi un'altra 33 Stradale: 2.100 kg.

Un V6 biturbo da 3 litri porta la 33 Stradale 2024 a una potenza di 620 CV (750 CV nella versione elettrica). Al termine della frenesia dell'accelerazione, raggiunge una velocità di 333 km/h. Il peso gioca chiaramente un ruolo importante. Sebbene la 33 Stradale del 1967 necessitasse di tre secondi in più per raggiungere i 100 km/h, il suo sprint terminava comunque a ben 260 km/h. Il peso a vuoto di 700 kg si fa notare in questo caso.

Dati sulla velocità Alfa Romeo 33 Stradale (1967) Alfa Romeo 33 Stradale (2024) Motore V8 da 2,0 litri 3,0-Liter-Bi-Turbo-V6, 800-Volt-E-Motor-System Trazione Trazione posteriore Trazione posteriore Coppia del motore 206 Nm oltre 600 Nm Potenza erogata 230 CV 620 CV (versione 750 E) Accelerazione sotto i 6 secondi sotto i 3 secondi Velocità massima 260 km/h 333 km/h

Un degno erede?

"Lascia che il passato sia passato" è un detto popolare sui calendari. Sono spesso d'accordo con questo detto nel contesto della costruzione di automobili. Tuttavia, la conclusione è che il rilancio della 33 Stradale da parte dell'Alfa Romeo è stato un successo. Anche se probabilmente nessun nuovo veicolo al mondo può eguagliare la bellezza unica del design del passato a causa delle normative, della sicurezza e dei progressi tecnici.

L'Alfa Romeo 33 Stradale è una reinterpretazione che vorremmo vedere su strada più spesso. Più di altre, in ogni caso. Tuttavia, con 33 esemplari già venduti, questo desiderio è estremamente improbabile.