Alla vigilia del Consiglio Competitività dell’Unione europea dove l’Italia promette battaglia contro il passaggio totale all’auto elettrica nel 2035 chiedendo spazio anche per alternative come e-fuel e biocarburanti, il ministro Adolfo Urso lancia una nuova ipotesi: un rinvio totale del bando ai motori a benzina e diesel.

La proposta arriva durante l’incontro informale sul futuro delle quattro ruote in Europa organizzato a Budapest dalla presidenza ungherese del Consiglio dell’Ue che dà un assaggio di quanto verrà discusso ufficialmente domani, mercoledì 26 settembre.

Servono investimenti

“Chiederemo ai Governi e alla Commissione europea di anticipare la clausola di riesame prevista nel 2026 ai primi mesi dell’anno prossimo e di anticipare le decisioni al secondo trimestre 2025”, anticipa Urso.

“A quel punto – continua – avremo due strade: la prima è la strada maestra di confermare l’obiettivo del 2035, ma decidendo altresì di realizzare le condizioni necessarie per raggiungerlo; la seconda strada è posticipare il passaggio all’elettrico. Noi preferiamo la prima strada rendendo sostenibile l’obiettivo del 2035, però deve finire il teatrino delle finzioni, altrimenti saremo di fronte a un dramma, con gli operai che manifesteranno a Bruxelles come hanno fatto gli agricoltori. L’industria dell’auto europea finirà nel burrone”.

Secondo il ministro, servono “massicci investimenti di risorse pubbliche e private pari a quelli americani per accelerare su tecnologie e produzione delle imprese e sostenere l’acquisto di auto elettriche costose, che oggi non sono alla portata dei lavoratori”. Nessuna indicazione, però, sulla data preferita.

Fronte comune con Berlino

In soccorso arriva comunque il vicecancelliere tedesco Robert Habeck, responsabile di Economia e Clima, che – fa sapere il Mimit in una nota – condivide la “necessità di prevedere un approccio maggiormente rivolto alla neutralità tecnologica e di prevedere investimenti comuni, pubblici e privati, per il sostegno dell’industria europea a fronte delle sfide globali, come indicato nel rapporto sulla competitività redatto da Mario Draghi”.

Sullo stesso fronte si schiera il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che all’Energy Summit de Il Sole 24 Ore dichiara: “Lo stop ai motori endotermici per le auto nel 2035 sta dimostrando tutta la sua assurdità. Il fatto che ci sia solo l’elettrico non ha una logica”.