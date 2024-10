Nelle scorse ore l'uragano Milton si è abbattuto sulla Florida causando purtroppo "diverse" vittime (come riporta la NBC) nonostante fossero stati emessi ordini di evacuazione per gran parte della costa. Quasi tre milioni di utenti sono rimasti senza corrente e la grande macchina dei soccorsi è già in moto. La cantautrice Taylor Swift ha partecipato donando 5 milioni di dollari per aiutare le persone colpite anche dall'uragano Helene.

Molti residenti ieri hanno cercato di mettere al riparo molte cose, comprese le loro supercar e i video stanno facendo il giro del web.

I video prima dell'uragano

Vari filmati pubblicati su TikTok mostrano Aston Martin, Lamborghini, Corvette, Ferrari, G-Wagen, Porsche e altre ancora che sono state riposte nei garage (soprattutto quelli rialzati rispetto al livello del mare).

Un altro video pubblicato su TikTok va vedere il proprietario di una Corvette C8 che avvolge la propria auto in un enorme sacchetto di plastica nel tentativo di evitare che venisse sommersa dall'acqua. Al momento non ha ancora pubblicato un video per farci sapere com'è andata.

Su YouTube Samcrac ha pubblicato (sempre ieri) un video che mostra come è stata messa al riparo una collezione di supercar al riparo dagli alberi, ma anche in questo caso sul canale non c'è ancora il video che racconta il seguito.

WVUE Fox 8 ha condiviso su Facebook un'immagine di auto lasciate parcheggiate su un ponte che collega St. Pete Beach a St. Petersburg. Il meteorologo Craig Setzer ha condiviso su X (ex Twitter) un'altra immagine che mostra decine di auto parcheggiate sulla spalla di un ponte nella contea di Pinellas, dove si trova St. Petersburg.

