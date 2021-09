Come si guida un'auto elettrica? Con acceleratore e freno, giusto? Certo, ma...non solo. Vivere un'auto full electric è un'esperienza differente, che richiede anche un approccio nuovo rispetto al passato.

Lo sappiamo: da quando le auto a batteria sono entrate con decisione nel mercato sono tanti i dubbi - e le dicerie - che le hanno circondate, finendo per confondere gli automobilisti. Tecnologiche, difficili da comprendere tra cavi, ricariche, applicazioni e chi più ne ha più ne metta. Ma è davvero tutto così complicato? La soluzione per mettere a fuoco la questione non poteva che essere una: realizzare una serie per semplificarvi la vita e farvi capire, in pochi minuti, se l'auto elettrica può fare per voi.

Prima ancora di guidare

Primo capitolo di questa serie? Beh, come nelle migliori tradizioni scolastiche, tutto quello che si deve sapere... prima di entrare in auto. Sissignori, non penserete mica di prendere e partire subito a tavoletta. D'altro canto, se volete imparare a nuotare, l'istruttore non vi lancerà subito in mezzo all'oceano, no?! Ecco, partiamo con calma.

In questo primo episodio parleremo delle nozioni di base delle auto elettriche (o BEV - battery electric vehicle). Scopriremo insieme alla Volkswagen ID.3 (a proposito, ecco quanto abbiamo speso dopo una settimana di prova in elettrico) perché una elettrica è più spaziosa, ma anche perché si accosta spesso ad uno smartphone, tanto per fare un esempio. Al termine di ogni puntata, vi offriremo alcuni spunti e consigli utili che non tutti conoscono, con i "consigli di Motor1.com".

Una nuova prospettiva

Partiamo quindi con una veloce introduzione di base al mondo delle full electric. Saranno tutti argomenti che andremo ad esplorare più a fondo nei prossimi appuntamenti: 5 episodi al termine dei quali l'auto elettrica non avrà più segreti per voi, senza perderci troppo in tecnicismi.

Perché è vero, l'auto elettrica è effettivamente legata ad una nuova idea dell'automobile, ad una realtà con una "grammatica differente" e con nuove unità di misura e cifre da tenere d'occhio. Ma a ben vedere, si tratta semplicemente di "cambiare visione".

Tutti pronti Quindi? Cominciamo allora! Premete Play, godetevi il video, e scriveteci nei commenti per qualunque dubbio o perplessità.