Il Rav4 è, per molti versi, il SUV per eccellenza di Toyota. Nasceva praticamente trent'anni fa (era il 1994), e da quel momento è diventato un'istituzione, anche cittadino. Anzi, forse principalmente cittadino. Perché - siamo sinceri - l'uso di Suv e Crossover, fatte le dovute e corrette proporzioni, è quasi sempre urbano.

La trazione integrale in questo è un aiuto su fondi viscidi, sterrati sì, ma nulla di impegnativo. Ecco perché non ci ho pensato un secondo quando mi è stato offerto di andare a provare l'allestimento GR Sport a Lulea.

Nel profondo nord

Ora, io lo so che molti di voi si staranno chiedendo dove si trova questa località. Ve lo dico subito prima che consultiate Google Maps o - spoiler - scrolliate fino alla fine di questa prova speciale per vedere la mappa del percorso che ho affrontato. Lulea si trova nel profondo nord della Svezia, a circa un'ora di volo da Stoccolma.

Uno scorcio di Lulea, nel nord della Svezia

Città evoluta, tecnologica, ben organizzata. Paragonabile a una nostra Reggio Emilia. E fredda, molto fredda in questo periodo. L'ho inuito da due elementi: i -17° segnati sull'autobus che mi ha portato in albergo, e il fatto che parte della prova l'ho affrontata in mezzo a un mare ghiacciato.

Allestimento sportivo

Ora, il Rav4 GR Sport, in cosa cambia? In fondo è lei la protagonista di questo viaggio. In realtà non cambia in molti elementi. Anzi, tecnicamente ha ricevuto solo una diversa taratura delle molle - più rigide - che ho potuto saggiare relativamente visto che gli pneumatici da 19 pollici erano anche chiodati.

L'allestimento GR Sport è - a eccezione della regolazione delle sospensioni - estetico

L'allestimento GR Sport è più estetico che altro. E' un vezzo che un amante della competizione Toyota si vuole togliere quando compra un mezzo con obiettivi differenti. Le patch all'anteriore e al posteriore, la griglia anteriore e l'estrattore posteriore in tinta, così come i passaruota neri a contrasto, i cerchi e altri dettagli estetici, così come le impunture interne la rendono "GR".

Semmai, una volta a bordo, puoi notare i cambiamenti del sistema infotainment da 10,5 pollici, con Android Auto e Apple Car Play, e del quadro strumenti da 12,3 pollici, con un'interfaccia grafica più evoluta. Questi, oltre al nuovo pacchetto T-Mate (che include il Safety Sense oltre a ulteriori aiuti alla guida come le camere con realtà aumentata per i parcheggi) sono gli sviluppi dell'aggiornamento 2023.

Prova tra i ghiacci

La prova - comunque - aveva degli elementi di profondo interesse. Come si comporta una trazione integrale del genere in fondi così ghiacciati? come ripartisce la trazione quando il grip inizia a mancare?

Come mi sentirò quando dovrò guidare per chilometri in mezzo al mare, visto che il simpatico ingegnere Toyota ci ha riferito di togliere la cintura di sicurezza in quei passaggi perché "So bene che suona strano che noi di Toyota ve lo diciamo, ma nel caso accada qualcosa dovete scendere velocemente dall'auto". Ah bene.

Durante la prova, ho letteralmente guidato sul mare

Un viaggio del genere è un qualcosa da raccontare. Perché ho raggiunto - insieme ai miei colleghi di ventura - gli esemplari da guidare, facendomi trainare da dei cani da slitta all'alba di Lulea. Poi, una volta cambiato - sfruttando i 520 litri di bagagliaio del SUV, grazie al suo piano senza gradino - ho iniziato il mio percorso.

Ho deciso di prendere la motorizzazione che - per vendite e per mio modo di vedere - è la più azzeccata, dunque la Full Hybrid (la versione Plug-in tra l'altro, è stata prova in un nostro #PerchéComprarla) con il suo nuovo propulsore 2.5 litri ibrido da 222 CV con il motogeneratore elettrico collegato tramite sistema di trasmissione epicicloidale, e con la trazione integrale data dal secondo motore - da 40 kW - sempre sincrono a magneti permanenti posto direttamente sull'asse posteriore.

Trazione (integrale) intelligente

Ecco, in condizioni del genere, è stato interessante valutare come l'auto, percependo mancanza di trazione, imbardate (più o meno volute) ripartiva la coppia motrice per dare sempre la giusta spinta. E' un'auto il cui comportamento si conferma tipico da anteriore, con la spinta da dietro che interviene di conseguenza.

Come? A seconda del mio comportamento con il pedale dell'acceleratore e del freno. Le tre mappature - Eco, Normal, Sport - influiscono sulla reattività dei pedali e sul carico-volante, dunque di conseguenza anche sulla trazione, ma non intervengono ex ante.

Valutare il comportamento delle sospensioni poi è stato un compito relativo. Come detto prima, gli pneumatici da 19 pollici erano chiodati, e per quanto in alcuni tratti la strada era stata opportunemente "salata", premendo il pulsante "TC OFF", l'imbardata era dietro l'angolo, seppur comunque poi "richiamata all'ordine" dal controllo di trazione (che non stacca del tutto).

La Rav4 è sempre lei

Per il resto, presumo lo abbiate capito: la Toyota Rav4, anche in allestimento GR Sport, è sempre lei. Imponente e massiccia, immediata da sfruttare, sia che ci si trovi a Roma che a Bruxelles in un vialetto ghiacciato, sia che ci si trovi davvero in mezzo alle nevi per attraversare laghi, mari e strade meno battute.

Non aspettatevi "sportività pura" da questo SUV, ma un'auto capace di assecondare i vostri viaggi e le vostre percorrenze in estrema serenità, con un livello di insonorizzazione davvero elevato, un volante comodo, leggero, non proprio precisissimo ma coerente con quello che vuole - e deve - offrire in termini di sensazioni di guida.

Compagna di viaggio

Più di ogni elemento però, la questione con cui voglio lasciarvi è la seguente: in un periodo storico in cui l'auto sta diventando sempre più un mezzo per spostarsi da A a B, stiamo perdendo il gusto di usare l'auto come una compagna di viaggio.

Il che non significa semplicemenete l'auto che apprezzi da guidare, quella che "ti da gusto" tra i tornanti o per un track day, ma anche colei che ti permette di vedere paesaggi unici, che si trovino in Svezia, in Italia, o in qualsiasi parte del mondo.

In questo, la Rav4 Hybrid, si è rivelata davvero eccellente grazie anche alla seduta comoda e - mai come in questo caso fondamentale - riscaldabile.

E' una riflessione che, durante la prova, mi è balenata più volte, mentre ci fermavamo nelle fattorie locali per le soste, o nella baita per vedere - invano - l'aurora boreale.

E' vero, non è un'esperienza per tutti i giorni e, sono conscio, per tutte le tasche. Ma, anche per questo motivo, vi lascio la mappa dei percorsi che ho affrontato. Chissà, magari un giorno...

Il percorso del nostro viaggio