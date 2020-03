Come anticipato dal Capo della Polizia Franco Gabrielli, nella giornata di oggi - 26 marzo - è stato rilasciato un modello di autocertificazione ulteriormente aggiornato. Siamo già alla quarta versione da quando è stata dichiarata l'emergenza Coronavirus e le modifiche recepiscono le novità introdotte dall’ultimo Decreto del Governo per quel che riguarda, in particolare, il regime sanzionatorio.

Cosa cambia

Il nuovo modulo che è possibile scaricare cliccando qui, oltre ad attestare i comprovati motivi che sono sempre gli tessi, cambia in due punti: spariscono i riferimenti all'articolo 650 del Codice Penale tale per cui in caso di violazione attestata dalle Forze dell'Ordine, non scatta più la denuncia ma si è costretti a pagare la multa che dopo il Decreto del 25 marzo, può arrivare fino a 4 mila euro se si è alla guida di un veicolo (3 mila circolando a piedi).

L’altra novità è che da adesso bisogna anche specificare i dettagli del proprio spostamento, e in particolare dove si è partiti e dove si sta andando. Tutte le altre voci rimangono invariate.

Come scaricare l'autocertificazione

È possibile scaricare il documento in formato .PDF dal sito Ministero dell'Interno a questo link. È editabile quindi, cliccando sulle parti evidenziate, si possono inserire i propri dati prima di scaricare e stampare la certificazione.

Raccomandiamo come sempre di non utilizzare moduli digitali da compilare online o via app perchè non esistono servizi autorizzati dal Ministero dell’Interno e potrebbe raccogliere in modo illecito dati personali violando la vostra privacy.

A che cosa serve l'autocertificazione?

Il modulo di autocertificazione deve essere sottoscritto e mostrato alle Forze dell'Ordine in caso di controllo e serve ad attestare che ci si sta muovendo per comprovati motivi lavorativi, di salute o per altre necessità primarie (fare la spesa, andare in farmacia, etc). Attenzione: non è più consentito spostarsi solamente per far ritorno alla propria residenza o domicilio.

Ricordiamo infine che non è indispensabile portare con sé una copia stampata dell'autocertificazione: gli agenti vi forniranno un modello da compilare sul posto, ma ovviamente perderete più tempo e contribuirete a creare una coda ai posti di blocco. Per questo prestampare è sempre consigliato!