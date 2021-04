È giunto il momento di cambiare le gomme, periodo entro il quale la maggior parte degli automobilisti ripone la dotazione invernale in garage per rispolverare quella estiva (qui per tutte le date, le scadenze e le informazioni a tal riguardo).

Potrebbe dunque essere il momento giusto per ponderare l’acquisto di un nuovo set di ruote che ben si adatti alla propria auto, da usare per l'estate imminente, o magari per il prossimo inverno. Per questo un’app come Cartomizer è l’ideale; vi spieghiamo subito il perché.

Cos’è e a che serve Cartomizer

Cartomizer è un’app per smartphone Android e per iPhone, disponibile e scaricabile gratuitamente dai rispettivi Google Play Store e App Store (link al download in fondo). In breve, si tratta di uno strumento che può aiutare nella scelta del set di ruote che meglio armonizzi con la propria auto.

Come? Basta caricarne una fotografia con la giusta angolatura e scegliere il modello che si preferisce per vedere subito il risultato. È possibile anche aggiungere nuove ruote al database di Cartomizer, una funzione a pagamento acquistabile in-app a 1,19 euro (per ogni nuova aggiunta), o sottoscrivendo un abbonamento mensile al costo di 4,89 euro.

Parametri e requisiti di scatto

L’app è a dir poco intuitiva da usare, molto chiara nelle indicazioni fornite all’utente già alla prima apertura, e in ogni caso arricchita di linee guida disponibili nella sezione impostazioni, accessibile toccando l’icona a forma di sandwich in alto a destra.

Affinché l’algoritmo di Cartomizer funzioni occorre scattare una foto dell’auto con l’angolazione di tre quarti, preferibilmente con le ruote dritte e con una buona risoluzione e illuminazione generale. Qualche problema potrebbe sorgere con ruote di colore scuro, ma di base sono soltanto questi i parametri di cui tener conto.

Come funziona

Una volta scattata la foto giusta, per verificare quali ruote si adattino meglio alla propria auto, dalla schermata principale basta toccare su “Galleria”, autorizzare Cartomizer all’accesso dei dati multimediali del telefono (operazione necessaria solo la prima volta che si usa l’app), e selezionare la fotografia (è possibile anche scattarne una al volo pigiando su “Fotocamera”).

Non resta che tagliare l’immagine scelta e passare alla “Fase due”, fase in cui selezionare la ruota da “provare”. Qui è possibile scegliere fra vari modelli, eventualmente filtrabili per grandezza e numero di bulloni toccando l’icona in basso a destra.

A questo punto, basta selezionare uno dei set di ruote disponibili per vedere il risultato sulla foto caricata su Cartomizer. Mentre per aggiungere una o più ruote al catalogo di base dell’app, occorre sottoscrivere l’abbonamento o acquistare la singola operazione, come specificato sopra.