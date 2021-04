Il VIN (acronimo di Vehicle Identification Number), noto anche come "numero di telaio", è un codice alfanumerico che permette di identificare auto, moto e altri veicoli. Essendo univoco e standardizzato, rappresenta una vera e propria chiave per accedere a varie informazioni, leggibili anche tramite applicazioni per smartphone Android e iPhone.

Una volta rintracciato, di solito si trova sul cruscotto, sul montante della portiera del conducente, o sotto il cofano, basta scansionarlo o inserirlo manualmente per far sì che tali app rendano il luogo di realizzazione, l’anno, il tipo di motore o di carburante, gli optional e altro ancora, informazioni utili sia in caso d'acquisto di veicoli usati, sia per l'individuazione di componenti di ricambio.

Vin Decoder

Per gli smartphone e per i dispositivi Android, Vin Decoder di VIApps è fra le app più gettonate. Permette di scansionare il codice VIN con la fotocamera o di inserirlo manualmente, restituendo le informazioni legate ai singoli numeri e lettere del codice stesso.

L’applicazione è gratuita ed è scaricabile direttamente dal Google Play Store ma, volendo, per eliminare gli annunci pubblicitari, è possibile optare per la versione a pagamento completando il tutto tramite acquisti in-app: 0,99 euro al mese, o 9,49 euro annui.

Vin Number Check

Molto simile sia per interfaccia grafica, sia per funzioni, Vin Number Check di VASoft è una valida alternativa. Anche in questo caso è possibile inquadrare il codice VIN con la fotocamera o inserirlo manualmente nel campo apposito per accedere a tutti i dati reperibili tramite il numero di identificazione dell’auto.

Comoda anche l'indicazione del prezzo medio di vendita del veicolo identificato, e la facoltà di utilizzare l’app senza annunci pubblicitari abbonandosi mensilmente a 1,99 euro, o annualmente a 18,99 euro. Vin Number Check è compatibile solo con i dispositivi Android, e si può scaricare gratuitamente dal Google Play Store tramite il link a seguire.

VIN Decoder per iPhone

Per iPhone e iPad, uno strumento valido per decodificare il VIN dell’auto è VIN Decoder dello sviluppatore Yerzhan Tleuov, un’app gratuita che, come sopra, include acquisti in-app, disponibile direttamente sull’App Store.

Oltre alle informazioni legate al codice identificativo, quest'applicazione permette all’utente di dare un’occhiata allo storico dell’auto (utile ad esempio per l’acquisto di un usato), ove disponibile, e alle specifiche tecniche dei modelli di 65 case automobilistiche.