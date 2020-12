Il web è ormai da anni lo strumento preferito da acquirenti e venditori di auto e altri veicoli. Ma se fino a qualche anno fa la pubblicazione e la ricerca degli annunci di vendita passavano necessariamente per una tastiera fisica e un monitor, ormai è lo smartphone il canale prediletto.

Per questo, tralasciando le varie promozioni e incentivi sull’acquisto di auto nuove, a chi desidera attingere al mercato dell’usato può tornare utile un elenco delle migliori app per vendere e comprare automobili, moto e altri veicoli, tutte a prova di niubbo, sia per smartphone Android, che per iPhone.

AutoScout24

È AutoScout24 l’applicazione massima del settore, un’app di cui abbiamo già parlato in dettaglio (qui) figlia dell’omonimo portale di vendita nato oltre vent’anni fa, scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e iOS.

Fra i suoi punti di forza sottolineiamo la montagna di annunci disponibili e la semplicità con cui scovare l’automobile (moto o altro veicolo che sia) che fa al caso proprio, grazie ai tanti filtri di ricerca presenti. Comoda anche la possibilità di salvare le ricerche, aggiungere ai preferiti le inserzioni più calzanti e contattare facilmente chi vende.

Discorso vendita, una volta creato un profilo utente, è molto semplice (e soprattutto gratuito) creare un nuovo annuncio con AutoScout24, inserendo via via tutti i dati necessari e opzionali, le fotografie e una descrizione relativa.

AutoUncle

Più giovane di oltre un decennio, AutoUncle è una valida alternativa, disponibile sia in versione web che come app per Android e iOS. A differenza di AutoScout24 e di Automobile.it è un aggregatore, il che significa poter trovare al suo interno annunci provenienti da siti e portali diversi.

Non permette di pubblicare inserzioni di vendita (è possibile farlo sui siti terzi ai quali si appoggia) ed è esclusivamente rivolta al mercato delle automobili, ma dalla sua si avvale di vari filtri e opzioni utili per scremare la ricerca della vettura ideale, non solo sul mercato italiano.

Molto interessante anche la possibilità di osservare gli andamenti dei prezzi di vendita delle auto salvate, di sfogliare delle categorie di auto specifiche, o ancora, di calcolare il valore dell’eventuale permuta.

Automobile.it

Altro caposaldo del mercato delle auto usate, Automobile.it permette a chi acquista di sfogliare una gran quantità di annunci di automobili usate, nuove, a Km 0, persino a noleggio, confrontando le offerte e scremando facilmente la ricerca.

L’interfaccia utente dell’app è molto curata, e invita subito l’utente a cercare o pubblicare un annuncio di vendita, da privato o non. Nonostante i particolari metodi di ricerca, il ventaglio di filtri è un po’ limitato rispetto alla concorrenza, ma in generale, la semplicità d’utilizzo è massima.

Subito.it

L’app Subito.it è l’intrusa della lista, app/portale che funge da mercato universale dell’usato, automobili, moto e altri veicoli compresi. È qui presente per il semplice fatto che la quantità di annunci di vendita disponibili è a dir poco ragguardevole.

Pecca per mancanza di specificità (leggasi pochi filtri per cercare la vettura perfetta), ma l’esperienza d’uso è almeno di pari livello rispetto alle suddette, merito di un sistema di comunicazione fra le parti immediato e pratico da usare.

Anche in questo caso l’app è gratuita sia per l’acquirente, sia per il venditore (a patto di non voler utilizzare alcune funzioni extra), è presente un cassetto in cui salvare gli annunci più interessanti e un’opzione che permette di salvare le ricerche preferite.