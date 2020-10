Nuova, usata o... km 0. Le tre possibilità, quando si decide di portarsi a casa un'auto , sono queste e l'ultima è indubbiamente una via di mezzo interessante, perché tecnicamente nuova ma con un prezzo da usata.

Si tratta di una formula introdotta ormai da diversi anni e che molti costruttori sfruttano per raggiungere i volumi di immatricolazioni desiderati attraverso i concessionari che si intestano i modelli altrimenti destinati ad alimentare gli stock di invenduto per poi proporli pari al nuovo ma con prezzi particolarmente allettanti. Una buona occasione quando capita l'auto giusta, ma dev'essere quella "giusta" per davvero. Ecco perché e a cosa prestare attenzione.

Pochi(ssimi) km e begli sconti

Diciamo subito che un’auto a km 0 è da considerarsi un’auto usata, infatti è già immatricolata una volta, ma ha percorso pochissimi chilometri, al massimo 100. Il principale vantaggio di questa pratica è di ordine economico: è possibile beneficiare di sconti interessanti, che possono raggiungere e superare il 30% sul prezzo di listino a seconda dei momenti e del modello di auto.

Altro aspetto positivo è che queste auto poiché già immatricolate e parcheggiate nelle concessionarie sono in pronta consegna, dunque non ci sarà nessuna attesa, avremo subito l’auto, espletate le formalità burocratiche. Ci sono però anche aspetti negativi.

Vista e piaciuta

Tra gli svantaggi delle km 0 c'è il fatto che si tratta di auto già "fatte e finite", ordinate ed allestite spesso attenendosi ai colori e alle dotazioni più richieste e facilmente rivendibili, ma non potremo richiedere opzioni e dotazioni particolari, salvo qualche accessorio postvendita, e dunque personalizzare più di tanto la scelta.

Formalmente, poi, stiamo acquistando una vettura usata, di cui diventiamo il secondo proprietario: questo ridurrà maggiormente il valore dell’auto al momento di una eventuale nuova rivendita, dato che risulterà immatricolata due volte.

Bollo e assicurazione

Per il bollo, trattandosi di un’auto già immatricolata, questo deve essere già stato pagato dall'intestatario, i bolli successivi alla oro naturale scadenza saranno a carico dell’acquirente. Per quanto riguarda l’assicurazione l’auto era ferma e sprovvista di copertura; l’acquirente dovrà provvedere a stipulare una polizza prima di ritirare l'auto, cosa oggi molto rapida e molto facile da fare anche online.

Le garanzie

Una questione da conoscere bene riguarda la garanzia, anzi, le garanzie: una vettura a km 0 beneficia della garanzia del costruttore pari a non meno di 24 mesi (non di rado 36, con casi come quelli di Hyundai e Kia in cui si arriva a 5 o 5+2 sulla meccanica. Va però considerato che tale copertura decorre dalla data di prima immatricolazione, e dunque più l'auto è rimasta ferma meno garanzia residua avremo da sfruttare.

Non scordiamo però che pur non usata fisicamente è comunque "un usato" a tutti gli effetti e il Codice del Consumo prevede che il venditore debba garantire di suo la conformità del bene per 24 mesi. Quindi, solitamente, se l'auto è acquistata in prossimità della scadenza del premio anno, di garanzia questa viene estesa, talvolta con un limite di chilometraggio per l'anno aggiuntivo.

Inoltre, anche se l'auto è rimasta ferma, ai fini della validità della garanzia stessa occorre che sia stata effettuata la regolare manutenzione, cosa da verificare per auto immatricolate da oltre un anno o più. E se è rimasta in un piazzale, al sole e alle intemperie, potrà portar ei segni dell'inutilizzo su gomme, carrozzeria, guarnizioni, ma anche plastiche in caso di lunga esposizione al sole. Quindi, esaminiamola con attenzione.

Auto a km 0: i vantaggi

Vettura pari al nuovo ma con condizioni da usato

Disponibilità praticamente immediata

Prezzi inferiori al nuovo a listino di anche il 25%

Bollo già pagato per l'anno in corso

Auto a km 0: gli svantaggi

Comunque di seconda mano, con svalutazione più rapida

Non si può intervenire su dotazioni e caratteristiche, si prende quel che c'è

La garanzia della Casa non parte da quando la si acquista, ma dalla prima immatricolazione

A cosa fare attenzione

Data di immatricolazione ed esecuzioni eventuali tagliandi

Stato di conservazione

Garanzia del venditore

Km 0, gli "affari" del momento