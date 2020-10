La vendita di auto nuove ha ricevuto una boccata d'ossigeno grazie agli incentivi, ai bonus rottamazione e alle tante promozioni; intanto il mercato delle auto usate continua ad andare bene e le auto di seconda mano si cercano (e si vendono) soprattutto online.

Il web è la sede in cui il primo incontro fra compratore e acquirente avviene nella maggior parte dei casi e, sempre più spesso, avviene attraverso le app per smartphone. Autoscout24 è una di queste, celebre perché semplice, efficace e particolarmente ricca di annunci. Vediamo come utilizzarla al meglio.

Cos’è e a che serve AutoScout24

AutoScout24 è un portale di vendita che ospita automobili e moto sia nuove che usate. Dal lontano 1998 offre a clienti privati e non una piattaforma per la compravendita online di veicoli, disponibile anche sotto forma di app. Funziona sia su smartphone e dispositivi Android, sia su iPhone, e si può scaricare gratuitamente dai rispettivi store (link al download in fondo).

In sostanza, permette di vendere e acquistare cercando fra gli annunci di auto e moto disponibili, scremando la ricerca con filtri personalizzati per trovare il veicolo perfetto per le proprie esigenze. In più offre all’utente una serie di strumenti utili come le recensioni dei clienti e le valutazioni del prezzo dell’usato in base all’algoritmo dedicato.

Come funziona

L’app mette subito a proprio agio l’utente con un’interfaccia utente molto semplice, suddivisa in cinque pagine diverse facilmente accessibili da una barra di navigazione inferiore e con un menù laterale dal quale effettuare il login e accedere alle impostazioni dell'applicazione.

La schermata principale “Scopri” è quella in cui AutoScout24 elenca i risultati rilevanti in base alle ricerche effettuate in precedenza, ricerche che passano per la pagina “Cerca” e che possono essere ritrovate nella sezione “Ricerche salvate”.

“Preferiti” è invece il posto in cui salvare gli annunci di vendita più interessanti, mentre per inserire un nuovo veicolo in vendita o consultare i propri annunci già pubblicati la sezione in cui guardare è la pagina “Vendi”.

Come cercare e acquistare un’auto

Per effettuare una ricerca bisogna passare per la pagina dedicata dell’app. AutoScout24, oltre a inserire la marca e il modello dell’auto o della moto, permette di scremare la ricerca in vario modo.

Si va dai filtri standard come prezzo, carburante, anno e chilometraggio, a quelli più particolari quali il tipo di venditore (un privato o un concessionario), l’equipaggiamento, la presenza di tagliandi certificati, o la classe di emissione.

Spuntati i parametri preferiti, basta avviare la ricerca per trovare tutti gli annunci relativi disponibili, annunci che è possibile consultare nei dettagli, comprese le valutazioni e le recensioni degli utenti dei venditori (laddove presenti), salvare nei preferiti o condividere.

Questione acquisti, a seconda dell’annuncio, l’utente ha la possibilità di contattare il venditore con una telefonata o tramite e-mail e completare l'acquisto toccando i pulsanti relativi posizionati in basso nella pagina dell’annuncio scelto.

Come inserire un annuncio di vendita

L’inserimento di un annuncio di vendita, come anticipato, passa per la sezione “Vendi” dell’app. Prima di tutto è necessario effettuare il login ad AutoScout24, operazioni entrambe gratuite, per inciso.

Fatto questo, non resta che inserire le informazioni dell’auto o della moto da vendere e attendere la verifica da parte del servizio prima della messa online. Una volta inserito, l’annuncio sarà poi consultabile e modificabile accedendo alla stessa pagina “Vendi” dell’app AutoScout24.