Chi deve pagare le multe fatte agli automobilisti clienti delle società di noleggio? Molto spesso, finora, le amministrazioni locali hanno proceduto inviando i verbali direttamente alle aziende, per effetto di una zona grigia normativa.

La situazione però si appresta a essere chiarita una volta per tutte con una misura inserita nel DL Infrastrutture, che sgombra il campo dagli equivoci: dovranno essere gli automobilisti a provvedere a saldare l’infrazione.

Un malinteso rischioso

La nuova norma ovviamente è stata accolta con favore da Aniasa, associazione che in Confindustria rappresenta i servizi di mobilità. Il suo presidente Massimiliano Archiapatti ha detto che si tratta di “un provvedimento che chiarisce una volta per tutte il tema del pagamento delle multe comminate ai clienti delle società di noleggio, responsabilizzandoli per le infrazioni al Codice della Strada commesse durante la durata del contratto".

"Siamo lieti, prima come cittadini e poi da uomini di impresa, di registrare che si porrà fine a una pratica sbagliata e pericolosa che rende meno sicure le nostre strade e che produce gravi danni economici per un settore chiave per la mobilità del Paese – ha continuato Archiapatti – Quella di notificare multe e sanzioni direttamente alle aziende di noleggio è una prassi errata che rischia di deresponsabilizzare i conducenti, indotti a pensare di poter non rispettare le norme di sicurezza della circolazione ed evitare sanzioni, aggravando allo stesso tempo i costi delle imprese del settore”.

Massima trasparenza

Il tema stava diventando sempre più di stretta attualità visto il crescente numero di veicoli a noleggio in circolazione sulle nostre strade. Ad oggi ce ne sono 1,1 milioni e ogni anno vengono stipulati oltre 5 milioni di contratti di “rent-a-car”.

Considerando il fatto che circa il 90% delle violazioni non è immediatamente contestato, si capisce come il fenomeno stesse assumendo grande rilevanza. Le imprese di noleggio, dal canto loro, hanno immediatamente confermato la disponibilità nel fornire agli uffici le generalità del sottoscrittore del contratto di locazione che ha commesso un’infrazione per permettere alle autorità competenti di notificargli direttamente il relativo verbale.