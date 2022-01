Un’altra celebre libreria musicale sbarca su Android Auto, offrendo la compatibilità con la piattaforma di mirroring per veicoli di casa Big G a tutto vantaggio dei propri utenti.

E così anche il servizio di streaming di musica SoundCloud si fa più accessibile, divenendo dunque d’ora in avanti gestibile direttamente dai sistemi di infotainment delle auto che supportano Android Auto.

Musica in auto a portata di mano con SoundCloud

SoundCloud è uno dei servizi di streaming musicale più popolari. Insieme a Spotify, YouTube Music, Deezer o Tidal entra ora a pieno titolo a far parte di quelle che sono le app Android Auto dedicate all’ascolto di musica, podcast e audiolibri.

Oltre 265 milioni di brani sono a disposizione della più grande comunità di utenti di cui fan parte anche artisti, band, DJ, e audio creators. Il servizio costa 5,99 euro al mese nella versione GO (niente pubblicità e possibilità di salvare le tracce offline), o 9,99 euro mensili col pacchetto GO+, che in più permette di accedere al catalogo completo e sblocca l’audio in alta qualità.

Seppur non ancora compatibile con Apple CarPlay, questo è un primo passo da parte del colosso svedese dello streaming musicale verso una maggiore accessibilità e una più semplice fruizione dei contenuti offerti, ora facilmente gestibili dagli schermi degli infotainment di qualsiasi veicolo con Android Auto.

Come funziona SoundCloud su Android Auto

Tutto molto semplice: una volta scaricata dal Google Play Store la versione più recente dell’app, o dopo aver aggiornato SoundCloud nel caso in cui fosse già installata sul proprio smartphone, non c’è altro da fare che accedere col proprio account o registrarne uno nuovo.

A questo punto l’app dovrebbe comparire automaticamente nel menù delle applicazioni sullo schermo dell’auto. In caso contrario, bisogna selezionare SoundCloud dalla lista delle app disponibili di Android Auto nella pagina delle impostazioni apposita e abilitarla manualmente (qui per maggiori dettagli), operazione necessaria solo la prima volta e che, con i futuri aggiornamenti potrebbe diventare superflua.

Fatto questo l’utente potrà utilizzare l’app direttamente sullo schermo dell’infotainment, selezionando e controllando la riproduzione dei brani in ascolto, cercandoli ad esempio dalla lista dei preferiti del proprio account SoundCloud.