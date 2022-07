Tenere sotto controllo i costi delle vacanze in questa estate 2022 è sempre più difficile perché alle incognite su carburanti e pedaggi occorre aggiungere anche spese accessorie che non sempre sono valutate correttamente al momento della pianificazione.

Per chi si muove in aereo, infatti, c'è spesso da mettere in conto anche il posteggio dell'auto, che negli aeroporti più grandi rischia di essere un vero salasso, a meno che non si scelgano alternative non sempre comode come i bus o non si riesca a farsi accompagnare da qualcuno.

Settimane calde

Abbiamo simulato una prenotazione in 4 dei principali aeroporti d'Italia che tendenzialmente durante il periodo estivo sono utilizzati più per le partenze che per gli arrivi come Milano Malpensa, Bologna, Roma Fiumicino e (in parte) Napoli, considerando una sosta di due settimane tra luglio e agosto con arrivo e partenza in settimana e non nei weekend.

Abbiamo ipotizzato un periodo di permanenza da giovedì 21 luglio a giovedì 4 agosto in orari comodi (arrivo alle 12:00, partenza alle 18:00), confrontandoli poi con gli stessi nelle 2 settimane centrali di agosto, dal 4 al 18, a cavallo di Ferragosto, analizzando le soluzioni proposte direttamente dal sito dell'aeroporto stesso, con un minimo di 78 euro per uno scoperto a Roma e un massimo di 449 per un coperto "servito" a Milano, confrontandoli con un campione di quelli privati.

Quali parcheggi

Gli aeroporti offrono una grande varietà di soluzioni. Ecco le tipologie di posteggio:

Parcheggi coperti o scoperti con navetta: i più economici, abbastanza distanti da essere scomodi a piedi ma serviti da bus che passano a intervalli regolari o a chiamata.

i più economici, abbastanza distanti da essere scomodi a piedi ma serviti da bus che passano a intervalli regolari o a chiamata. Parcheggi coperti o scoperti senza navetta: più vicini all'aeroporto, distano max 200 metri o 3-4 minuti a piedi dal terminal

più vicini all'aeroporto, distano max 200 metri o 3-4 minuti a piedi dal terminal Parcheggi coperti con accesso diretto al terminal: i più comodi e per questo più costosi, includono a seconda del caso altri comfort come l'accesso agevolato ai controlli (fast track) o addirittura il Car Valet con servizio posteggio.

I parcheggi privati

L'alternativa per spendere qualcosa in meno è rivolgersi ai moltissimi altri parcheggi privati che si trovano nei dintorni dell'aeroporto, scegliendoli però con un po' di attenzione. Se la maggior parte di questi gode di ottima fama, in altri casi non mancano testimonianze di episodi spiacevoli come danni, furti, vetture ritrovate con parecchi km in più o addirittura attività rivelatesi abusive.

Oltre alle recensioni online, che però vanno sempre prese con le molle, il miglior metro di valutazione è il passaparola, specie se arriva da parte di chi viaggia frequentemente e li utilizza con regolarità. In molti casi è previsto che il proprietario porti con sé le chiavi, ma è anche possibile lasciarle per usufruire di altri servizi come lavaggio e sanificazione. Inoltre, con alcuni si prenota online ma si paga soltanto all'arrivo e rigorosamente con carte o bancomat.

I costi? Convenienti, se si considera che i migliori hanno servizi navetta veramente efficienti a chiamata con attese di 5-10 minuti al massimo. Per fare un esempio, vicino a Milano Malpensa i parcheggi più gettonati e frequentati offrono posti coperti con chiavi al proprietario a meno di 140 euro in entrambi i periodi considerati.

Nel caso di ParkinGo, una rete diffusa praticamente in tutti gli aeroporti, i prezzi nel periodo esaminato vanno da 87 euro a Roma Fiumicino a 204 a Milano Malpensa a seconda dei servizi offerti, mentre le altre società hanno un range compreso tra 29 euro ancora a Fiumicino (dove l'offerta è maggiore) e 270 a Bologna, sempre a seconda del servizio.

Milano Malpensa (Terminal 1) - I parcheggi

Il principale aeroporto del capoluogo lombardo è uno dei più affollati, ricchi di offerta ma anche costosi. Prova ne sia che non è stato possibile confrontare i prezzi nelle settimane più piene di agosto, in quanto per le opzioni livello superiore già oggi i posti sono esauriti, mentre per il primo periodo il raffronto con gli altri aeroporti è evidente.

Per la cronaca, anche al meno sfruttato Terminal 2 (così come a Linate) le cose non vanno molto meglio. Per fortuna, in tutti i casi il circondario è pieno di park&fly privati ben più economici.

21 luglio-4 agosto 4-18 agosto Parcheggi scoperti con navetta 117 € (75 € pagamento anticipato) 110 € (75 € pagamento anticipato) Parcheggi scoperti senza navetta 147 € (142 € pagamento anticipato) esauriti Parcheggi coperti con accesso diretto al terminal da 335 a 449 € (334-420 € con pagamento anticipato) esauriti ParkinGo scoperto da 98 € (127 € senza prenotazione, 93 € con pagamento anticipato) da 98 € (127 € senza prenotazione, 93 € con pagamento anticipato) ParkinGo coperto da 200 € (260 € senza prenotazione, 190 € con pagamento anticipato) da 204 € (266 € senza prenotazione, 193 € con pagamento anticipato) Altri privati scoperto da 82 a 140 € (pagamento anticipato) da 82 a 180 € (pagamento anticipato) Altri privati coperto da 120 a 200 € (pagamento anticipato) da 130 a 196 € (pagamento anticipato)

Roma Fiumicino (Terminal 1-3) - I parcheggi

L'offerta nel principale aeroporto della capitale è ampia e varia a seconda dell'affluenza. Come si può vedere, alcune soluzioni sono più economiche in pieno agosto, mentre i servizi di livello superiore rincarano nel medesimo periodo, anche se al momento della ricerca, a differenza di quanto accaduto a Milano, Bologna e in parte Napoli, la disponibilità non era ancora del tutto esaurita.

21 luglio-4 agosto 4-18 agosto Parcheggi scoperti con navetta da 78 € (110 € senza prenotazione, 63 € con pagamento anticipato) da 74 € (110 € senza prenotazione, 61 € con pagamento anticipato) Parcheggi coperti con navetta da 93 € (138 € senza prenotazione, 80 € con pagamento anticipato) da 94 € (138 € senza prenotazione, 77 € con pagamento anticipato) Parcheggi coperti con accesso diretto al terminal da 158 a 232 € (253-318 € senza prenot., 113-210 € con pag. anticip.) da 226 € (253 € senza prenotazione, 174 € con pagamento anticipato) ParkinGo scoperto da 87 € (113 € senza prenotazione, 83 € con pagamento anticipato) da 87 € (113 € senza prenotazione, 83 € con pagamento anticipato) ParkinGo coperto (non disponibili) (non disponibili) Altri privati scoperto da 29 a 93 € (pagamento anticipato) da 29 a 105 € (pagamento anticipato) Altri privati coperto da 55 a 102 € (pagamento anticipato) da 69 a 157 € (pagamento anticipato)

Aeroporto Bologna - I parcheggi

Quello del capoluogo emiliano non è tra gli aeroporti più grandi in assoluto ma vanta una un'elevata percentuale di viaggiatori business che d'estate lasciano (in parte) il posto a un flusso importante di vacanzieri anche dalle province vicine. Dunque, offre molte soluzioni e servizi, non a caso Audi ha avviato qui la sperimentazione del progetto Service Station con cui è possibile farsi fare il tagliando all'auto mentre si è in viaggio. Le tariffe sono le medesime nelle settimane esaminate.

21 luglio-4 agosto 4-18 agosto Parcheggi scoperti con navetta 86 € (82 € pagamento anticipato) 86 € (82 € pagamento anticipato) Parcheggi scoperti senza navetta 105 € (posti prenotabili esauriti) 105 € (posti prenotabili esauriti) Parcheggi coperti senza navetta da 148 € (posti prenotabili esauriti) da 148 € (133 € con pagam. anticip.) Parcheggi coperti con accesso diretto al terminal da 240 a 255 € (210-225 € con pag. anticip.) 292 con servizio Car Valet da 240 a 255 € (210-225 € con pag. anticip.) 292 con servizio Car Valet ParkinGo scoperto da 105 € (137 € senza prenotazione, 100 € con pagamento anticipato) da 105 € (137 € senza prenotazione, 100 € con pagamento anticipato) ParkinGo coperto (non disponibili) (non disponibili) Altri privati scoperto da 110 a 216 € (pagam. anticipato) da 150 a 356 € (pagam. anticipato) Altri privati coperto da 201 a 230 € (pagam. anticipato) da 230 a 270 € (pagam. anticipato)

Aeroporto Napoli - I parcheggi

L'aeroporto di Capodichino ha prezzi tra i più accessibili e oltretutto costanti tra luglio e agosto. Inoltre data la vicinanza con la città prevede anche tariffe specifiche per i motocicli che godono di un'apposita area da 74 posti con accesso diretto al Terminal 1.

21 luglio-4 agosto 4-18 agosto Parcheggi scoperti con navetta 79 € (71 € pagamento anticipato) 79 € (71 € pagamento anticipato) Parcheggi scoperti senza navetta 124 € (111 € pagamento anticipato) 124 € (111 € pagamento anticipato) Parcheggi coperti con accesso diretto al terminal da 220 € (198 € con pagamento anticipato) da 220 € (198 € pagamento anticipato) ParkinGo scoperto da 120 € (156 € senza prenotazione, 114 € con pagamento anticipato) da 120 € (156 € senza prenotazione, 114 € con pagamento anticipato) ParkinGo coperto (non disponibili) (non disponibili) Altri privati scoperto da 52 a 120 € (pagam. anticipato) da 52 a 120 € (pagam. anticipato) Altri privati coperto da 54 a 225 € (pagam. anticipato) da 54 a 225 € (pagam. anticipato)

Parcheggi aeroporto - Telepass e convenzioni

In ultimo, è bene ricordare che esistono molte possibili agevolazioni, sia economiche sia pratiche: la maggior parte dei grandi aeroporti, infatti, ha abilitato da diverso tempo il servizio Telepass per ingresso e uscita dai parcheggi e addebito trimestrale, con eventuali offerte o risparmi (a cominciare dal cashback) a seconda del piano tariffario. Il vantaggio è però soprattutto nella comodità: niente biglietto che si rischi di perdere durante il viaggio e nessuna ricerca della macchinetta per il pagamento a notte fonda...

I parcheggi aeroportuali offrono anche numerose convenzioni con sconti, ad esempio, ai tesserati ACI o Touring Club. Inoltre, se viaggiate con tour operator, possono esserci anche qui agevolazioni per il posteggio in aeroporto oltre che per eventuali noleggi, offerti dalla compagnia. In qualche caso si arriva a risparmiare anche anche il 40%.