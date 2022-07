Individuare aree di sosta e campeggi quando si viaggia in camper, o magari in auto, e ci si trova in luoghi sconosciuti o comunque poco battuti, è ormai un’esigenza piuttosto immediata da soddisfare.

Basta fare una ricerca sul web, servirsi delle app di navigazione/esplorazione o, ancor meglio, affidarsi ad alcune app dedicate utili ai camperisti, ai campeggiatori ma non soltanto.

AriApp

È una delle soluzioni più usate per cercare in Italia campeggi, aree di sosta e agricampeggi, usufruibile sia come app per smartphone Android e iPhone, sia tramite sito web.

Permette all’utente di effettuare delle ricerche mirate, per provincia, per zona consultando la mappa, o in prossimità della propria posizione, ricerche ulteriormente affinabili tramite vari filtri (del testo contenuto nel nome, la presenza di servizi specifici, l’accettazione di animali, e altro ancora).

Molto pratiche le funzioni per memorizzare le strutture fra i preferiti, per poterle consultare quando serve, o quelle per contribuire tramite giudizi, commenti ed eventualmente nuovi inserimenti utili per rendere il database più completo e aggiornato.

Camperstop

Proprio come la precedente, Camperstop è usufruibile sia dai dispositivi Android che da iPhone o iPad, oltre che dall'omonimo sito web. Include oltre 12.000 aree di sosta per camper distribuite in 30 Paesi, corredate di informazioni aggiornate, immagini e recensioni.

È possibile spulciare la mappa per cercare le strutture, eventualmente visibili anche in elenco con al fianco brevi riepiloghi contenenti alcuni dettagli utili quali la distanza, gli orari e i collegamenti relativi all’app di navigazione preferita, per poterle raggiungere all'occorrenza.

Fra le chicche di Camperstop c’è da sottolineare la possibilità di scaricare le mappe offline, di consultare le previsioni meteo con i dettagli relativi ad ogni area di sosta, i filtri di ricerca e la sezione “Ispirazioni di viaggio”, putacaso mancasse dell'estro.

CamperOnline

Una valida alternativa alle suddette o alle più generiche Google Maps e alle app di navigazione simili? CamperOnline, un sito web, disponibile anche come applicazione per smartphone Android e iPhone pensata per chi viaggia in camper o in caravan.

Pochi fronzoli, basta un click per trovare le aree di sosta e i campeggi più vicini, mostrati tramite una lista o su mappa, ciascuno con una scheda descrittiva che include informazioni generali, servizi offerti, giudizi e immagini, e anche in questo caso salvabili nella sezione preferiti.

Campy – Camper Happy

Ultima, ma non per importanza, Campy, un'app che, come le altre, offre un ampio ventaglio di campeggi e aree di sosta disponibili nelle vicinanze o in luoghi specifici, in Italia, ma non solo. Basti considerare che il catalogo comprende oltre 30.000 strutture in tutta Europa.

Anche in questo caso la ricerca è facilmente gestibile tramite mappa, geolocalizzazione e attraverso vari filtri che permettono di scremare il tutto a seconda delle proprie esigenze, che si tratti di prezzi, servizi, posti disponibili e tipologia.

Per aiutare gli utenti nella ricerca e nella selezione anche Campy, fra le informazioni utili riportate nelle schede riepilogative dei campeggi e delle aree di sosta, include le recensioni e invita gli utenti a pubblicare opinioni che potranno poi essere utili per altri camperisti e viaggiatori.