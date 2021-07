Vacanze in camper o vacanze in barca? Chissà, forse anche qualcuno di voi si è posto, anche solo una volta nella vita, la domanda su quale mezzo scegliero per passare le ferie.

Quasi certamente se lo sono chiesti John e Julie Giljam, fondatori della CAMI (Cool Amphibious Manufacturers International) e ideatori di numerosi mezzi anfibi, tra cui il particolare (per non dire "pazzo") Terra Wind RV, il camper per chi vuole fare vacanze su asfalto e su acqua.

Ben 12,9 metri di lunghezza per un RV (Recreational Vehicles, ovvero i super camper tanto amati dagli americani) all'apparenza uguale a tutti gli altri, ma capace di attraversare laghi e fiumi (dalla CAMI sconsigliano l'uso in mare, poi vedremo perché) offrendo un livello di comfort da yacht.

Cosa lo ferma?

Quando si tratta di viaggiare su asfalto è tutto regolare, il Terra Wind RV è in tutto e per tutto un camper (o motorhome, come preferite) e può toccare la velocità massima di 128 km/h. Pochissimo, ma considerate che il peso è praticamente quello di un camion. Il motore è un turbodiesel Caterpillar 3126E da 330 CV abbinato alla trazione posteriore o - attraverso una presa di potenza - a 2 eliche da 19".

E così inizia la "magia": una volta in riva a un lago bisogna fermarsi non perché il viaggio è finito, ma per tirare fuori i gonfiabili laterali necessari per dare stabilità al camper anfibio.

Poi si riaccende il motore e ci si tuffa, per poi procedere per toccare al massimo gli 8 nodi, circa 14 km/h. Si, non bisogna avere fretta di arrivare, anche perché a bordo del Terra Wind RV ciò che conta non è la meta ma il viaggio. Immersi in un comfort totale.

C'è anche la Jacuzzi

E per godersi il viaggio la cabina non è quella dei camper cui siamo abituati: mobili che non sfigurerebbero in un salotto, pavimento in marmo, letto queen size al posteriore, tappezzeria in pelle, mobili in teak, cucina con piano di lavoro granito e vasca idromassaggio. Metti che mentre sei al largo ti venga voglia di farti un bagno caldo in mezzo alle bolle. Al posteriore c'è anche una pedana per prendere il sole, tuffarsi oppure ormeggiare (vedi mai) un paio di moto d'acqua.

Lusso sfrenato che naturalmente ha un prezzo non proprio economico: 715.000 euro come base di partenza, per arrivare a superare il milione con l'esemplare che vedete in video. Tanto, ma vi permette di risparmiare sull'acquisto di una barca. Se invece volete spendere meno a catalogo la CAMI ha numerosi mezzi anfibi di tutte le forme, da coupé a pullman 50 posti.