Quando si pensa a un camper solitamente viene in mente un mezzo medio o grande allestito sulla base di un furgone o di un veicolo commerciale, con una cellula abitativa distinta o integrata nella carrozzeria. In realtà, esistono molti modi di accessoriare un veicolo per farne un rifugio e potersi concedere una vacanza all'aria aperta più o meno lunga.

Si va infatti dai semplici equipaggiamenti da trasportare a bordo ai più complessi allestimenti, fino alle vere e proprie trasformazioni. Questo tipo di soluzioni può essere adottato in teoria su qualunque veicolo, anche se, per ovvie ragioni di spazio e versatilità d'uso, dopo i furgoni quelli che attirano maggiormente l'attenzione sono fuoristrada e pick-up, robusti e a trazione integrale.

Diversamente da altri articoli di questo tipo, stavolta non ci occuperemo di soluzioni proposte direttamente dalle Case, perché il campo in cui ci addentreremo riguarda l'aftermarket. E l'offerta è decisamente sconfinata, con decine di aziende specializzate in tutto il mondo che propongono soluzioni standardizzate o su misura.

Camperizzazioni 4x4, i 3 livelli

Come accennato le possibilità sono moltissime ma volendo riassumerle brevemente, possiamo dividerle in 3 categorie corrispondenti a livelli di personalizzazione sempre più avanzati e complessi:

Fuoristrada accessoriato: la soluzione più semplice è rappresentata da quegli accessori che non comportano particolari modifiche al mezzo o che possono essere montati e smontati, come ad esempio le tende da tetto o quelle esterne collegate ad esso per sfruttare in parte l'abitacolo (o il cassone se parliamo di pick-up) facendone una parte dello spazio abitativo. Possono essere accompagnate e integrate da altri accessori, come le scalette per raggiungere il tetto e specifici supporti se le barre non fossero sufficienti o non ci fossero proprio. Fuoristrada allestito: la semi-camperizzazione consiste in un allestimento per lo più interno che non modifica in modo radicale la struttura del modello ma introduce degli elementi installati in modo permanente: parliamo quindi di strutture con mobili, letti fissi o ribaltabili e persino piccole cucine, da montare occupando il solo bagagliaio oppure sacrificando del tutto i sedili posteriori. Fuoristrada trasformato: il terzo livello comporta interventi più radicali, che arrivano alla modifica o alla sostituzione anche di elementi della scocca e della carrozzeria. Sui pick-up possono consistere in una cellula preassemblata da assicurare al cassone, sui altri modelli può passare per la ricostruzione della carrozzeria o per la sua sostituzione parziale anche qui con un modulo abitativo. Per questo sono richiesti modelli dotati di telaio e sospensioni particolarmente robuste o rinforzate.

Fuoristrada accessoriato

La lista delle possibilità inizia dalle già citate tende: quelle da tetto hanno prezzi già impegnativi perché tra struttura ripiegabile e requisiti di sicurezza sono più complesse e costose delle normali tende da camping, e naturalmente prima di acquistarle è sempre bene verificare le caratteristiche del veicolo, iniziando dal il carico ammesso sul tetto che sulle normali vetture è di 70 kg ma sui fuoristrada più robusti e con strutture apposite può arrivare anche a 150 kg. Ecco qualche prezzo:

Tenda da tetto - da 1.200 a 3.500 euro

- da 1.200 a 3.500 euro Tenda semiesterna - da 50 a 350 euro

- da 50 a 350 euro Tenda parasole esterna - da 51 a 200 euro

- da 51 a 200 euro Scaletta supplementare - 200 euro

- 200 euro Tenda ripiegabile per il portellone - da 50 a 120 euro

- da 50 a 120 euro Mini doccia portatile a batteria (da 4 litri in su) - da 50 a 200 euro

Fuoristrada allestito

In questo caso si esula tendenzialmente dal fai da te, perché raramente si tratta di equipaggiamenti che si possono montare da soli. Conviene infatti rivolgersi a officine e aziende specializzate, che forniscano opportuna documentazione circa la qualità e la conformità dell'allestimento, anche se di tipo artigianale.

Kit ripostiglio/organizer - da 150/250 euro in su

- da 150/250 euro in su Allestimento con letto fisso o ribaltabile - da 400/500 euro in su

Fuoristrada trasformato

Qui si apre un autentico universo di possibilità: per i pick-up esistono cellule abitative, da 2 fino a 4 posti (solitamente il massimo è 3 adulti e un bambino), da montare sul cassone, il cui costo varia però moltissimo a seconda dell'equipaggiamento. In generale si parte da non meno di 15.000 euro ma si può facilmente arrivare oltre i 20.000 e anche più su. Siccome hanno il vantaggio di poter essere smontate, è anche possibile noleggiarle.

Va però tenuto presente che occorrono requisiti minimi, come un cassone lungo almeno 1.8 metri e una portata prossima alla tonnellata, e qualche adattamento preventivo al mezzo. Parliamo soprattutto delle sospensioni, che vanno irrigidite, dell'impianto elettrico per prevedere luci ripetitrici (visto che la sagoma del mezzo cambia) e, cosa più importante, bisogna creare gli opportuni attacchi per assicurare la cellula in modo sicuro. Tutte modifiche che comunque non compromettono l'utilizzo del mezzo una volta che la cellula viene smontata.

Il passo seguente è rappresentato dai moduli che sostituiscono il cassone, paradossalmente più facili da installare perché vengono assicurate direttamente al telaio del mezzo, e integrano le luci che comunque vanno collegate all'impianto elettrico al posto delle originali. L'alternativa sono le trasformazioni vere proprie, con realizzazione di unità su misura e, come intuibile, un range di prezzi praticamente infinito.