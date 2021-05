Chi ha già la passione o anche solo l'hobby della gita o della vacanza in camper non ha bisogno di consigli, ma per chi sta pensando di avvicinarcisi ed è magari un po' spaventato dal costo che può avere un mezzo allestito, può essere utile sapere che esistono delle vie di mezzo.

Sulla piazza ci sono infatti una vera moltitudine di aziende specializzate, alcune delle quali promettono di poter camperizzare con gli accessori giusti persino normali auto, piccole monovolume o SUV. Certo, lo spazio conta e se le ambizioni vanno oltre la scampagnata domenicale, è consigliabile scegliere come base un mezzo con un po' di spazio in più. L'ideale sono dunque minibus e multispazio, che mettono a disposizione in rapporto alle dimensioni il massimo volume e la flessibilità che deriva loro all'essere parenti di modelli commerciali.

Come spesso accade, la cosa non è sfuggita alle Case, alcune delle quali hanno iniziato parecchi anni fa a proporre allestimenti e trasformazioni parziali realizzati con la collaborazione di specialisti, ma inseriti nei listini al pubblico direttamente dal costruttore. I più celebri sono gli allestimenti Westfalia su base Volkswagen, che hanno i loro discendenti moderni nelle versioni California dell'attuale T6 e anche del più compatto Caddy. Per arrivare ai più sofisticati Mercedes Marco polo sui base Classe V e Vito. Ecco come sono.

Volkswagen California

I California sono di fatto una famiglia allargatasi ora con l'arrivo del nuovissimo Caddy per cui California è di fatto il quarto allestimento disponibile, anche se a listino la Casa lo offre come supplemento sulla versione base Space al sovrapprezzo di 4.250 euro che scendono a 3.750 eliminando la terza fila di sedili, opzione valida però soltanto sulla versione Maxi a passo lungo.

I California e Grand California veri e propri sono invece modelli a sé stanti basati sui commerciali Transporter T1 e Crafter, ma con allestimenti molto distanti visivamente e qualitativamente dall'idea originale di furgoni merci. Il primo offre tre allestimenti, Beach Tour, Beach Camper (con mini cucina di bordo) e Beach Ocean.

Gran California infine è disponibile in due versioni, 600 e 680 che rappresentano la lunghezza espressa in cm.

Allestimento Versioni Equipaggiamento Prezzo Caddy California Tutta la gamma Caddy (supplemento alle versioni Space) Cassetti sotto i sedili anteriori

letto ripiegabile

borse portaoggetti sui finestrini lat. post.

finestrini oscurabili,

2 bocchette di ventilazione con zanzariere integrate

Luci di lettura a LED nel vano passeggeri

Luce di orientamento a LED nel portellone post.

Mancorrenti del tetto Neri

Presa 12V, accendisigari e posacenere

Regolazione manuale in altezza dei sedili ant.

Supporto lombare regolabile manualmente sedil ianteriori

Eliminazione piano di copertura vano bagagli

Supporti lombari regolabili manualmente

Tavolino e sedie ripiegabili Costo opzione 4.216 euro (3.787 euro senza terza fila di sedili). Prezzo totale a partire da 30.156 euro. Supplemento mini cucina 1.633 euro. T6.1 California Beach Tour Base ed Edition Omologazione autovettura

Porta scorrevole destra

Porta scorrevole sinistra

Panca da 2 posti, scorrevole e trasform. in letto in terza fila

Radio "Composition Colour" touchscreen da 6,5", DAB e 2 USB

Climatiz. nella cabina di guida con regolaz. elettr. e riscald. nel vano post. a regol. separata

Invertitore e presa 230V Europa sotto il sedile conducente

Letto nel tetto 2000x1200 con molle piane e materasso

fino a 7 posti a richiesta da 53.840 T6.1 California Beach Camper Base ed Edition Omologazione Camper

Panca da 2 posti, scorrevole e trasformabile in letto, nella terza fila

Mini cucina a scomparsa nel pannello lato guida

Porta scorrevole destra

Radio "Composition Colour" con touchscreen da 6,5", DAB e 2 USB

Letto nel tetto 2000 x 1200 con molle piane e materasso

Climatiz. nella cabina di guida con regolaz. elettr. e riscald. nel vano di carico/vano passeg., a regol. separata

Invertitore e presa 230 V Europa sotto il sedile conducente da 53.780 euro T6.1 California Ocean Base ed Edition Frigobox con cestino pensile

Fari fendinebbia e luci di svolta statiche

Radio "Composition Colour" con DAB touchscreen da 6,5", 2 USB

Cucina e armadi colore "Graphite Gray" senza connessione doccia esterna

Letto nel tetto 2000 x 1200 con molle piane e materasso

Climatronic con 2° evaporatore e 2° riscaldamento

Riscaldamento supplementare con telecomando a radiofrequenze e riscaldatore ausiliario

Panca da 2 posti scorrevole e trasformabile in letto, in terza fila da 71.930 euro Crafter Gran California versioni 600 e 680 Tetto alto (600)

fino a 4 posti letto

Sistema domotica avanzata

bagno con doccia

doccino esterno post.

divanetto a due posti con tavolo asportabile

sedili anteriori girevoli da 63.680 euro

Mercedes Marco Polo

Allestita in collaborazione con Westfalia ma offerta direttamente nel listino Mercedes Benz Vans, questa famiglia di modelli basati su Classe V/Vito, si contraddistingue per l'eleganza degli allestimenti e la tecnologia d'avanguardia di bordo, di recente implementata con il nuovo sistema MBUX di Mercedes.

Offre tre modelli: Marco Polo tradizionale si rivolge più ai viaggi lunghi e per questo ha meno posti (max 6 a sedere e 4 letto) e più spazio per bagagli ed equipaggiamenti, ed è affiancato da Active e Horizon (l'ultimo più lussuoso e curato), che sono invece destinati a spostamenti più brevi con fino a 7 passeggeri e 5 posti letto. La tenda a soffietto da tetto è di serie per tutti i modelli, ma solo su Marco Polo può essere anche elettrica.

Allestimento Versioni Equipaggiamento Prezzi Marco Polo Allestimento unico Omologazione autocaravan

Modulo armadio con parte da cucina, cassetti, base mobile e tavolo

Sedili ant. girevoli

Tetto a soffietto con letto da 55.008 euro Marco Polo Activity Allestimento unico Omologazione autovettura

tavolino

Panca da 3 posti trasformabile in letto

Sedili ant. girevoli

Tetto a soffietto con letto da 60.765 euro Marco Polo Horizon Allestimento unico Omologazione autovettura

Panca da 3 posti trasformabile in letto

Sedili ant. girevoli

Tetto a soffietto con letto da 55.326 euro

I semi-ufficiali di Peugeot

Al Salone del Camper di Parma del 2019, Peugeot ha presentato due allestimenti speciali che pur non essendo stati inclusi nei listini dei modelli di riferimento, si possono richiedere tramite la Casa: il primo è Expert Klubber, disponibile in tre configurazioni differenti chiamate Night, Camping e Road e predisposte per accogliere 4,5 o 7 persone a bordo.

Tutte hanno altezza inferiore ai 2 metri con la tenda a soffietto posta sul tetto, un frigorifero, un serbatoio per l’acqua bianca e uno per l’acqua nera e, come optional, un sistema di riscaldamento aggiuntivo da 2.000 W. Il prezzo base al lancio era di circa 50.000 e euro.

L'altro, realizzato sul più grande Boxer furgone in versione L3H2, ossia massima lunghezza e tetto rialzato, è lo Swan 599 Trend di Bravia che parte da un prezzo di 47.500 euro.