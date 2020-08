I camper non sono di certo nati ieri, ma negli ultimi tempi stanno riscuotendo un rinnovato successo. Offrono una grande indipendenza e, volendo, permettono a una famiglia di contenere i costi di una vacanza permettendosi di visitare blasonate mete turistiche o località isolate.

La “libertà” qui diventa un concetto chiave per chi approccia ai mezzi ricreativi, soprattutto in questo 2020 molto particolare, col nostro Andrea – da sempre "camper addicted" – che non vedeva l’ora di provare il nuovo Ford Transit Custom Nugget by Westfalia.

Per l’occasione, ha ben pensato di improvvisare un weekend da oltre 1.500 km, due pernotti e giornate trascorse tra cultura, natura, festeggiamenti e risvegli sulla spiaggia, sfruttando il carattere poliedrico di questo van.

Camper compatto

Dal suo debutto nel 1953, il Ford Transit ha conosciuto un successo ininterrotto, lambendo tantissime varianti di carrozzeria e proponendosi in altrettanti utilizzi, professionali in primis, ma anche ricreativi, spesso targati dalla preziosa collaborazione con l’allestitore Westfalia.

L’ultima generazione di Nugget Westfalia misura 4,97 metri in lunghezza (di cui, 2,93 metri di passo), circa due in larghezza (2,27 metri a retrovisori aperti), mentre l’altezza è di circa due metri.

Con questi ingombri, questo van è utilizzabile praticamente ovunque, inclusi alcuni parcheggi sotterranei, anche se le sue potenzialità solitamente vengono apprezzate lontano dai centri abitati, sfruttando una meccanica che offre prestazioni automobilistiche a fronte di consumi piuttosto contenuti considerando una massa in ordine di marcia di quasi 2.600 kg.

La gamma motori si affida al collaudato 2.0 diesel TDci, con potenze comprese tra 130 e 185 CV, col 170 CV di questa prova (proveniente dal mercato tedesco) abbinato al cambio automatico a 6 rapporti, in Italia offerto solo in opzione al top della gamma.

#VanLife? Maneggiare con cura!

YouTube e Instagram hanno sdoganato l’hashtag #VanLife, a cui rispondono quasi otto milioni di risultati. Non che i camperisti non esistessero prima, ma i van sono ora in pole position quando si tratta di contenuti social riguardanti questo stile di vita. Attenzione però, perché “non è tutto cool quello che luccica”, quindi armatevi di pazienza.

Non ci si improvvisa camperisti: senza che siano le scelte di altri a influenzarvi, il nostro consiglio è quello di noleggiare, sperimentare e seguire canali di persone che vivono davvero in questo modo, solo così comprenderete se questo stile di vita fa per voi.

Viverlo per conoscerlo

Che siate alle prime esperienze o che abbiate già trascorso centinaia di notti in un camper, la configurazione del Nugget Westfalia necessita di consapevolezza.

Analogamente agli avversari di sempre come Volkswagen California (Ocean in questo caso) oppure Mercedes Marco Polo, l’assenza del bagno è la principale caratteristica da valutare prima di noleggiare/acquistare un Nugget Westfalia.

Il WC chimico potrà servire come “postazione d’emergenza” (magari per i bambini), ma la mancanza di un vero bagno vincola le vostre tappe alle aree di sosta attrezzate, è inevitabile.

Inoltre, sia che lo si utilizzi come automobile che come veicolo ricreativo, come scoprirete nel nostro video, la cucina collocata posteriormente offre vantaggi o svantaggi a seconda di come voi desiderate sfruttare gli spazi interni.

Quanto costa?

Una qualità costruttiva molto buona e una dotazione completa, anche di assistenti alla guida, rendono il Ford Transit Custom Nugget Westfalia un mezzo estremamente poliedrico, con prezzi di listino a partire dai 54.000 euro del 130 CV, mentre se si punta a un 185 CV automatico e ben accessoriato, superare i 64.000 euro è molto probabile.

Se poi la mancanza del bagno per voi è un limite, sappiate che l’alternativa di Ford si chiama Nugget Plus: grazie al passo lungo al il tetto in vetroresina, offre una piccola “toilette di fortuna” posteriore e una vivibilità interna superiore.