Chi ha visto il film “Le Mans '66” sa bene quanto il 1966 sia stato importante per Ford e per il mondo del motorsport. In quell’anno, dopo i fallimenti del 1964 e 1965, Ford era ad un passo dal dire addio alle competizioni, quando Carroll Shelby sfornò quello spaventoso capolavoro che prese il nome di GT40.

La Ford GT40 ottenne una storica (e controversa) vittoria alla 24 Ore di Le Mans, sbaragliando le gloriose auto di Maranello. Alla Ferrari strapparono anche il trofeo della 12 Ore di Sebring. Tutto ebbe inizio però alle 24 Ore di Daytona, dove la Ford di Ken Miles e Lloyd Ruby dimostrò a tutti di che pasta fosse fatta, portandosi a casa la vittoria.

Un omaggio alla storia

Per ricordare e celebrare questo trionfo, la Casa di Detroit ha creato la Ford GT Heritage Edition 2021. Questa edizione speciale porta il numero e la livrea della Ford GT40 guidata da Ken Miles a Daytona.

Il numero 98 sulla fiancata e sul cofano nero, assieme alle strisce nere e rosse, la rendono in tutto e per tutto simile alla vincitrice della prestigiosa gara del 1966.

Fotogallery: Ford GT Heritage Edition 2021

26 Foto

Oltre al richiamo storico, l'ultima Heritage Edition è dotata di diversi inserti in fibra di carbonio, più un set di cerchi in alluminio forgiato da 20 pollici nella speciale colorazione Heritage Gold, abbinati alle pinze dei freni monoblocco Brembo laccate rosse.

Ford offre inoltre un pacchetto optional, denominato Heritage Upgrade Package, che comprende un set di cerchi da 20 pollici in fibra di carbonio a vista. All'interno, l’Alcantara la fa da padrone su sedili, cruscotto e volante.

Arrivano nuovi colori, ma solo per 40 auto

Insieme alla GT Heritage Edition 2021, Ford ha presentato poi anche un nuovo pacchetto grafico, detto Studio Collection. Mostrato in anteprima il mese scorso, questo pacchetto comprende una gamma di colori personalizzati nata dalla collaborazione tra Ford Performance e Multimatic, l’azienda che coopera alla produzione delle Ford GT da gara.

Solo 40 Ford GT potranno ottenere il pacchetto Studio Collection. Per quanto riguarda la nuova GT Heritage Edition 2021 invece, non si sa ancora quante auto saranno realizzate con la speciale livrea.

Ford ha però specificato che le consegne inizieranno durante i primi mesi del 2021 e la produzione terminerà nel 2022. Quindi, quasi senza ombra di dubbio sarà un’edizione limitatissima.