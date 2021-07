Per la maggior parte delle persone i camper sono visti come veicoli che garantiscono spirito d’avventura, comodità e convenienza. Nello stesso segmento di mercato, però, si collocano anche i motorhome, veicoli basati sul lusso estremo che assomigliano a una vera e propria casa su ruote e che a volte costano più di una senza.

Se pensavate di averle viste tutte, ecco che spunta il Volkner Mobil Performance. Si tratta di un motorhome che non solo offre tutti i servizi, le funzionalità e gli spazi tradizionali come la camera da letto, la cucina e il bagno ma anche un garage. Sì, avete letto bene. Questo veicolo dispone di un apposito area dove si può parcheggiare la propria auto e trasportarla in giro per il mondo. Il tutto alla modica cifra di 1.350.000 euro.

Abitabilità al top

Il Volkner Mobil Performance porta in dote tutte le caratteristiche tecniche di un autobus tra cui il motore posteriore da 430 CV con trasmissione I-Shift di Volvo e le sospensioni pneumatiche che garantiscono il massimo comfort per i passeggeri. Il motorhome è lungo 12 metri, largo 2,50 e alto 3,85 metri mentre il passo sfiora quasi i 6 metri (5,80 per l’esattezza).

Se lo spazio a bordo di 30 metri quadri non fosse abbastanza, il Mobil Performance è dotato di un sistema slide-out che consente di estendere di 50 cm verso l’esterno una porzione della fiancata laterale sinistra tramite un semplice pulsante e guadagnare ben altri 5 metri quadri. Grazie a un sistema di tubi "incassato", il sistema può utilizzare l’acqua calda proveniente dallo scaldabagno per sciogliere la neve in inverno ed evitare spiacevoli inconvenienti.

Mai senza macchina

Una delle caratteristiche più interessanti del Volkner Mobil Performance è la presenza di uno spazio dedicato al trasporto della propria autovettura, per una soluzione ancora più glamour di quella usata da Cristiano Ronaldo per le sue supercar. Situato tra le ruote posteriori e anteriori, il garage centrale brevettato del motorhome è dotato di un pianale di carico che, azionato idraulicamente, scende a livello del suolo e si rialza per caricare la vettura a bordo. Proprio sotto il soggiorno.

Il garage è abbastanza spazioso da ospitare la maggior parte delle auto sportive basse ma c’è anche spazio per due biciclette elettriche, un grill estraibile, un tavolo, le sedie e un ripostiglio per bevande o altri oggetti. Il pianale di carico, inoltre, può essere utilizzato come pavimento quando non è presente la vettura.

Interni da urlo

Gli interni del motorhome sono altamente personalizzabili durante la fase di realizzazione e offrono tutti i comfort possibili. In cucina, ad esempio, sono presenti il piano cottura a induzione, il forno, il microonde, il frigorifero, la lavastoviglie, l’affettatrice integrata e la macchina per caffè espresso.

Per garantire il massimo comfort ai passeggeri in ogni zona del motorhome, inoltre, l’azienda ha sviluppato un sistema di riscaldamento e di condizionamento ad hoc che permette di gestire in maniera efficiente e rapida le diverse temperature impostate. Il prezzo di partenza di 1.350.000 euro può salire ancora con gli optional.