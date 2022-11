Chiuso il capitolo Android Auto per telefoni, Google chiude anche la sua evoluzione, quella funzione basata su Assistant nota come Modalità Guida o Driving Mode. Addio dunque a un altro pezzo dell’ecosistema di casa Big G, un pezzo importante per chiunque non abbia un’auto moderna con Android Auto a bordo.

Di buono c’è che verrà tuttavia sostituita definitivamente dalla Modalità Auto, quella integrata in Google Maps che tutti conosciamo, modalità che si vocifera diventi la chiave risolutiva per l’esperienza di guida del futuro su smartphone.

Addio alla Driving Mode di Assistant

Per chi non lo sapesse, cosa più che normale visto che da noi non è mai arrivata, la Modalità Guida/Driving Mode è una soluzione integrata in Google Assistant che ripropone una sorta di dashboard à la Android Auto, ma sullo smartphone.

Ci sono scorciatoie, comandi rapidi, funzioni per inviare messaggi, effettuare chiamate, gestire la riproduzione multimediale e altro; una vera e propria evoluzione del vecchio Android Auto per telefoni, per l’appunto.

E così, a giorni, il comando vocale con cui invocarla (“Hey Google, launch driving mode”) non darà più alcun riscontro visto che Google dovrebbe chiudere il servizio definitivamente il 21 novembre secondo quanto riportato da 9to5Google.

Avanti tutta con la Modalità Auto di Google Maps

Un altro addio amaro, ma nemmeno troppo visto che ciò non riguarda affatto la Modalità Auto di Google Maps, funzione utilizzata praticamente da chiunque che, con buona probabilità, prenderà definitivamente il posto della Driving Mode a questo punto.

È in giro ormai da oltre un anno e, di base, permette di svolgere alcune operazioni direttamente dall’interfaccia di navigazione di Google Maps. Un po’ come Android Auto, semplifica la gestione delle chiamate, dei messaggi e dei controlli multimediali, presentandosi come una dashboard ottimizzata per la guida accessibile non appena si avvia la navigazione.

È piuttosto utilizzata perché comoda e, anche grazie al supporto vocale di Google Assistant, sopperisce bene all’eventuale mancanza di Android Auto. Google lo sa bene e, probabilmente anche per questo ha deciso di abbandonare la Driving Mode, una mossa che, probabilmente, sarà di beneficio per i futuri sviluppi della Modalità Auto di Maps, ormai unica erede di Android Auto per telefoni.