Diciamocelo, chi non ha mai usato Google Maps? Si tratta del navigatore per smartphone più famoso del mondo, disponibile ormai anche in molti sistemi di infotainment di tantissime Case auto.

Per il 2022 si aggiorna leggermente nell'interfaccia e introduce una nuova funziona utile soprattutto di questi tempi: il percorso più efficiente.

Ecologia portami li

Solitamente, quando si impostava una destinazione su Maps, il sistema proponeva diverse alternative, basandosi sul traffico in quel determinato momento, su eventi presenti sul cammino oppure sull'apertura o meno, per esempio, dei varchi ZTL, mai però tenendo in considerazione l'orografia del territorio e soprattutto il tipo di strada che si sarebbe percorsa.

Fino a oggi però, perché con questo nuovo aggiornamento, il sistema è diventato ora in grado di tenere in considerazione, oltre che i dati appena citati, anche la velocità media tenuta solitamente dagli automobilisti sulle strade che si andranno a percorrere e soprattutto la pendenza delle stesse.

Si tratta di una novità davvero sostanziale per il navigatore di Mountain View, che, nel caso sempre per esempio, di auto elettriche o ibride può davvero fare la differenza in termini di consumo (come avevamo già parlato).

Come funziona e dove

Disponibile negli Stati Uniti da diverso tempo e da pochi giorni in Germania, prima in versione beta e poi definitiva, la nuova funziona di Google Maps dovrebbe approdare nei prossimi giorni anche nel resto d'Europa.

Il colosso di Mountain View ha stimato che dal suo lancio in America il sistema abbia già contribuito ad evitare l'inquinamento di mezzo milione di tonnellate metriche di Anidride Carbonica, equivalenti a togliere dalla strada circa 100.000 veicoli.

Scegliere il percorso più efficiente è semplice, una volta impostata la destinazione sarà sufficiente entrare nelle opzioni percorso e attivare la casella del percorso più ecologico ed economico. A quel punto il vostro Google Maps sarà in grado di proporvelo ad ogni attivazione.

Rubén Lozano-Aguilera, Senior Product Manager, Google Maps, ha commentato: