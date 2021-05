Presentata alcuni mesi fa, Petal Maps si sta pian piano ritagliando dello spazio fra automobilisti e utenti Huawei che, a causa delle limitazioni imposte dal governo USA nei confronti del colosso cinese, debbono rinunciare a Google Maps.

Le app di navigazione alternative non mancano, ma vale ormai la pena prendere in considerazione quella che, di fatto, è la soluzione ufficiale di Huawei pensata per fornire indicazioni stradali e guidare automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni fuori e dentro le città.

Come funziona Petal Maps

L’app Petal Maps si presenta con un’interfaccia curata e al tempo stesso semplice e intuitiva, con la mappa in primo piano costellata di alcune scorciatoie, mappa poggiata sopra alla casella di ricerca per trovare paesi, vie o luoghi d’interesse.

La barra di navigazione inferiore, poi, permette di accedere alle tre sezioni principali con cui si suddivide l’applicazione: la schermata principale “Esplora” dove consultare la mappa e i luoghi d’interesse, la pagina riservata alla navigazione “Direzioni”, e l’area “Personale” ove gestire le impostazioni, accedere ai luoghi salvati come preferiti e alle opzioni extra.

Per quanto riguarda invece la ricerca di luoghi d’interesse (benzinai, ristoranti, parcheggi, alimentari e via dicendo) non bisogna certo aspettarsi la quantità di informazioni presenti su app come Google Maps, considerando la gioventù del sistema, informazioni che verranno ampliate strada facendo.

Come ottenere le indicazioni stradali

Se si preferisce inserire la destinazione da raggiungere dalla barra di ricerca in “Esplora”, se la si seleziona dai preferiti nella sezione “Personale”, o ancora, se la si digita dallo strumento dedicato in “Direzioni”, poco cambia.

È in ogni caso quest’ultima la sede in cui Petal Maps presenterà le relative anteprime di percorso (in auto, a piedi, coi mezzi pubblici o in bicicletta) e stime temporali delle soluzioni proposte. Selezionato il percorso preferito non resta che pigiare “Inizia” per avviare la funzione di navigazione.

Oltre alle indicazioni stradali vocali (disponibili anche in lingua italiana chiaramente), l’app include un tachimetro, e altre informazioni utili come l’orario di arrivo previsto, i chilometri o metri mancanti alla svolta successiva e altre opzioni poste in una finestra accessibile scorrendo dal basso verso l’alto.

Personalizzazione e opzioni extra

Come anticipato, volendo personalizzare Petal Maps e la relativa interfaccia di navigazione è necessario recarsi nella sezione “Personale”. Qui l’app permette all’utente di attivare o meno la modalità scura, gestire le impostazioni di navigazione e accedere ad alcune opzioni extra.

È possibile ad esempio attivare la notifica al superamento dei limiti di velocità, impostare il volume delle indicazioni vocali, abilitare la trasmissione via Bluetooth, scegliere se evitare o meno i pedaggi e i traghetti, o impostare lo schema dei colori e le unità di distanza. Viaggiando in auto con Petal Maps, l'utente può anche attivare la modalità head-up display per proiettare alcune informazioni salienti sul parabrezza per evitare distrazioni.