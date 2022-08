Presto potremo usare Google Maps sugli smartwatch con Wear OS in autonomia, cioè offline e senza il supporto di uno smartphone collegato. La novità è stata annunciata durante lo scorso Galaxy Unpacked in cui Samsung ha presentato i suoi nuovi smartwatch Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro.

Ciò nonostante non si tratta di una funzione esclusiva di questi ultimi, ma è più in generale parte di Wear OS, il sistema operativo che Google riserva agli orologi. Seguire in auto le indicazioni stradali dal polso quando lo smartphone è scarico, quando non è disponibile una connessione alla rete o un infotainment moderno, sono i vantaggi più grandi.

Google Maps sugli smartwatch “diventa grande”

Lo scorso 10 agosto Samsung ha presentato i nuovi Galaxy Watch5 con Wear OS, pubblicizzandoli come dotati di una nuova versione di Google Maps che, praticamente, elimina la necessità di una connessione con lo smartphone per poter funzionare, applicazione che diventa ancor più a sé stante.

Come anticipato, si tratta di una novità piuttosto interessante che permette di utilizzare l’app di navigazione di Big G sempre e ovunque. Funzionando anche offline, Google Maps su smartwatch non ha bisogno come ora della connessione a internet dello smartphone abbinato per fornire le indicazioni stradali, ma sarà del tutto autonoma, diventando così molto più utile e versatile.

Le mappe al polso: come, quando e perché

Non è una novità nel settore degli smartwatch (soprattutto degli sportwatch) integrare le mappe per poter funzionare come navigatori per le attività all’aperto. Lo è tuttavia per Google Maps, che con questa novità si configura come alternativa decisamente utile e dalle diverse potenzialità.

E considerando che è legata a Wear OS, il sistema operativo di Google per smartwatch, con tutta probabilità la nuova versione di Google Maps non sarà un’esclusiva dei Galaxy Watch5, ma arriverà via via anche su altri dispositivi (comunque non prima della fine dell’anno).

In sostanza, avere Google Maps disponibile offline sullo smartwatch permetterà di seguire le indicazioni passo-passo quando lo smartphone è scarico (o a casa), in assenza di un navigatore in macchina o di piattaforme come Android Auto, ma anche in casi d’emergenza, ad esempio quando non c’è segnale. È un passo importante, questo, che renderà gli smartwatch più utili, sia alla guida come navigatori che altrove.