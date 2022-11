Nelle scorse ore l’Automobile Club d’Italia ha annunciato il rilascio di un importante aggiornamento per il suo sistema di infomobilità noto come Luceverde, che passa ora alla “versione 2.0”.

Ciò sta a indicare l’importanza che l’ACI intende dare a tale evoluzione di un servizio che si rinnova con varie novità supportate dall’intelligenza artificiale, a tutto beneficio degli utenti e della sicurezza di tutti.

Le novità di Luceverde 2.0

"L’obiettivo è quello di sfruttare al massimo le tecnologie più innovative per rendere più semplici e sicuri gli spostamenti dei cittadini evitando ogni tipo di distrazione alla guida" ha affermato il Presidente di ACI Infomoblity Geronimo La Russa in occasione del lancio di Luceverde 2.0.

Alla luce di questo non dovrebbe sorprendere che le novità di tale servizio vadano proprio a semplificare l’interazione dell’utente con Luceverde. L’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto ne rappresenta un esempio, ma anche il supporto delle interazioni vocali con i dispositivi mobili permettono di ridurre il più possibile le distrazioni.

In aggiunta a queste, Luceverde 2.0 si avvale anche di altre novità già operative, quali i servizi di notiziari personalizzati con notifiche sul percorso e supporto dell’intelligenza artificiale, la ricerca georeferenziata delle colonnine di ricarica, dei parcheggi e delle stazioni di rifornimento oltre a un più semplice sistema di adesione che permette ad amministrazioni locali ed emittenti radiofoniche di far parte della rete.

La nuova app di Luceverde

Luceverde è il network di infomobilità dell’ACI, ma è anche un sistema online con app dedicata per Android e iOS, che di recente è stata totalmente svecchiata con un aggiornamento ad hoc che l’ha resa più utile, completa e semplice da usare.

Serve per rimanere aggiornati sul traffico, per ascoltare le news relative alla mobilità della propria città, o per trovare servizi utili ovunque, un'app gestibile per l’appunto anche senza toccare il telefono grazie al supporto vocale utile a evitare distrazioni.

Luceverde 2.0

Rispetto alla vecchia app, è ora tutto più semplice e curato. Dalla schermata della mappa di Luceverde è possibile cercare manualmente eventi, parcheggi, stazioni di servizio o impostare una destinazione. Mentre la barra di navigazione inferiore serve per trovare tutto il resto, ascoltare i notiziari, gestire i preferiti o le impostazioni dell’app.