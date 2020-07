L’esodo estivo preoccupa i tanti italiani che usano l’auto privata per andare in vacanza. Per questo, un’app per smartphone come Luceverde può tornare utile.

Serve ad ottenere facilmente informazioni sempre aggiornate sul traffico e sulla mobilità in tempo reale, attraverso notiziari audio e segnalazioni consultabili su mappa. Vediamo come funziona e come servirsene in modo smart.

Cos’è e a che serve

Luceverde è un’applicazione per dispositivi Android e iOS, gratuita e scaricabile dai rispettivi negozi di app (link al download in fondo). Realizzata dall’ACI, porta sui dispositivi mobili i servizi di infomobilità delle città aderenti al servizio.

Di base fornisce all’utente dei notiziari con cui rimanere aggiornati sulla mobilità in Italia o in determinate aree specifiche e permette di consultare una mappa interattiva con stazioni di rifornimento, parcheggi o eventi segnalati (traffico, lavori, incidenti ed eventuali chiusure di strade).

Come funziona: le basi

Una volta installata, prima di tutto Luceverde invita l’utente a scegliere le città di proprio interesse, ed eventualmente effettuare il login con le credenziali dell’ACI, passaggio obbligato per poter salvare gli itinerari preferiti compilando le sezioni “Casa” e “Lavoro”.

Queste opzioni sono presenti all’interno di un menù accessibile dal basso, come tutte le altre che invitano l’utente ad ascoltare i notiziari, nazionale o quelli relativi alle città salvate. Per farlo basta selezionare l’icona relativa e toccare sul pulsante del microfono.

Segnalazioni, parcheggi e benzinai

Oltre ai notiziari, Luceverde permette di rimanere aggiornati anche attraverso la sezione “Eventi”, un’opzione anch’essa presente nel suddetto menù inferiore. Da qui è possibile dare un’occhiata a eventuali tratti urbani congestionati causa traffico, incidenti, lavori in corso o altro.

Molto utili anche le opzioni per cercare i benzinai più convenienti o i parcheggi nei paraggi, mostrati attraverso delle icone cliccabili poste sulla mappa, arricchite inoltre di alcune informazioni.

Impostazioni e opzioni extra

Fra le opzioni extra dell’app Luceverde dell’ACI, vale la pena segnalare la scorciatoia per ascoltare gli eventi nei paraggi, toccando sull’icona a megafono posta in alto a destra, o la funzione di navigazione posta dirimpetto, sulla sinistra.

L’icona a tre puntini in basso dà invece accesso alle impostazioni dell’applicazione. Da qui è possibile abilitare o disabilitare le opzioni presenti nel menù delle opzioni succitato, filtrare gli eventi da mostrare sulla mappa, o scremare la ricerca dei parcheggi e dei benzinai.