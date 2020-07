Le guide turistiche cartacee, da sfogliare e da riporre nello zaino non sono ancora state pensionate da quelle digitali, spesso sotto forma di applicazioni per smartphone da consultare alla bisogna. Ma ormai la strada è tracciata, e con app come Sygic Travel pianificare un viaggio diventa un gioco da ragazzi.

Disponibile per smartphone Android e iOS, è un servizio figlio della compagnia slovacca specializzata nella navigazione, che fa da "strumento turistico" pensato per organizzare una vacanza in tutte le sue fasi. Dalla ricerca della destinazione e degli alloggi, alla consultazione delle mappe e dei luoghi d'interesse, vediamo come può tornare utile.

Cos’è Sygic Travel

Sygic Travel è un’applicazione di pianificazione di viaggi, scaricabile e installabile gratuitamente su iPhone e smartphone Android (link al download in fondo).

Dedicata a chi viaggia, è tuttavia utilizzabile appieno solo comprando la relativa versione Premium, disponibile in abbonamento a 3,99 euro al mese, a 14,99 euro l’anno, o a 19,99 euro una tantum.

Tale spesa dà diritto alla consultazione delle mappe offline in tutto il mondo, alle informazioni complete su oltre 20 milioni di luoghi, elimina gli annunci pubblicitari e abilita il sistema di guida per gli spostamenti a piedi. Le altre funzionalità sono accessibili anche con la sola versione gratuita.

Come funziona

L’interfaccia mette subito a proprio agio l’utente, con una mappa arricchita delle varie anteprime dei punti d’interesse di una determinata area e con alcune scorciatoie utili a compiere diverse operazioni.

La barra superiore di Sygic Travel serve ad esempio a cercare la destinazione, la freccia accanto a tornare al menù principale dove accedere ai viaggi pianificati o passati, alle impostazioni e ad altre funzioni.

Per scremare la ricerca sulla mappa, l’applicazione riserva anche due pulsanti posizionati in basso a sinistra. C’è la scorciatoia per ritornare alla propria posizione corrente e l’opzione “Filtri” per mostrare sulla mappa i negozi, i ristoranti, i musei o altro.

Pianificare un viaggio

Scelta la destinazione, su mappa o digitandola manualmente, Sygic Travel riserva per la pianificazione di una vacanza la sezione “I miei viaggi” dal menù suddetto.

Dopo aver selezionato “Nuovo viaggio” basta digitare la meta desiderata e compilare gli altri campi relativi con le date, il luogo di arrivo e l’alloggio previsto.

A questo punto, non c'è altro da fare che toccare su “Crea viaggio” per procedere e accedere alle varie funzionalità dedicate dell’applicazione, molte delle quali a pagamento, come anticipato.

Funzioni utili

È qui che brilla Sygic Travel, perché dopo aver completato le fasi precedenti, mostra all’utente una serie di opzioni utili per organizzare un viaggio. Possiamo ad esempio aggiungere determinati punti d’interesse al piano salvato selezionandoli sulla mappa o dall’elenco dei luoghi, inserendo in quale giorno visitarli.

Interessanti anche le funzioni per cercare delle attività e degli alloggi, controllare se e dove è possibile noleggiare una vettura, dare un’occhiata alle previsioni meteo, o magari aggiungere un’ulteriore destinazione al viaggio.

Luoghi, mappe e sincronizzazione

Fra le opzioni extra di Sygic Travel, è interessante menzionare la possibilità di eseguire il backup e sincronizzare il viaggio pianificato su PC, tablet e tutti gli altri dispositivi in proprio possesso. È una funzione gratuita ma occorre registrare un account.

Utile, soprattutto per i viaggi all’estero, l’opzione - solo Premium - per scaricare le mappe offline, come pure la possibilità di salvare un luogo nei preferiti, ottenere le informazioni per raggiungerlo toccando su “Naviga” e leggerne le varie informazioni utili salvate nel database dell’app, una funzione Premium anche questa.