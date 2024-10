Cambiare le gomme è una bella scocciatura. Bisogna perdere tempo e sceglierle, prenotare il gommista, lasciare la macchina e.... spendere soldi. Da 300 a oltre 2.000 euro a seconda delle dimensioni.

Sembrerebbe la classica cosa che si procrastina il più possibile e invece, no: secondo le statistiche europee, oltre ma metà degli automobilisti le sostituisce prima del previsto, quando gli pneumatici sono ancora buoni.

Si spreca

Qual è il momento giusto per cambiare le gomme? C’è chi preferisce sostituirle basandosi unicamente sul chilometraggio e c’è chi utilizza il classico metodo della monetina per misurare lo spessore del battistrada.

In realtà, esistono anche altri metodi, ma nella realtà di tutti i giorni gli automobilisti tendono a cambiare troppo presto gli pneumatici o, peggio, a cambiarli troppo tardi. Col rischio di guidare un’auto poco sicura o di sprecare denaro in una sostituzione anticipata e non necessaria.

Una gomma con oltre 40.000 km di percorrenza

I metodi per capire quando cambiare gomme

Per capire se gli pneumatici hanno raggiunto il fatidico spessore di 1,6 mm (il limite di legge sotto il quale non si può circolare, pena una multa piuttosto salata) si può verificare la presenza degli indicatori di usura sul battistrada. Questi “emergono” dalla struttura del battistrada stesso man mano che la gomma si consuma e diventano sempre più visibili in corrispondenza degli 1,6 mm.

In alternativa, come metodo casalingo potete usare una moneta da 1 euro da inserire nella scanalatura della gomma. Se il bordo dorato della moneta esce dal battistrada, allora lo pneumatico è profondo meno di 3 mm.

Se volete un metodo di verifica più preciso, potete usare un calibro di profondità che misura precisamente lo spessore. In alternativa, resta sempre consigliato recarsi da un gommista professionista per togliersi ogni dubbio.

Cosa succede se si cambiano le gomme troppo presto

Insomma, prima o poi le gomme bisogna cambiarle, ma è necessario farlo in determinate condizioni per avere sempre un’auto sicura e per spendere opportunamente i propri soldi, senza sprecare inutilmente un treno di pneumatici ancora in buono stato.

Quest’ultimo aspetto è emerso chiaramente da una ricerca di Ernest & Young commissionata da Michelin, nella quale è emerso che circa il 50% degli pneumatici in Europa viene sostituito quando lo spessore del battistrada è di 3 mm, mentre il limite di legge è fissato a 1,6 mm.

Motor1.com A sinistra una gomma con oltre 40.000 km di percorrenza, a destra una gomma nuova

Al tempo stesso, il report sottolinea che non c’è nessuna necessità di sostituire le gomme prima di questo limite, anche perché avere un battistrada in queste condizioni non è correlato a un aumento nel numero di incidenti.

Le conseguenze di questa “cattiva abitudine” sono uno spreco di pneumatici ancora utilizzabili (128 milioni di gomme, per essere precisi, con un impatto di 9 milioni di tonnellate di CO 2 derivanti dallo smaltimento delle stesse) e un impatto sulle tasche degli automobilisti europei pari a 6,9 miliardi di euro spesi ogni anno per la sostituzione “prematura”.

La nuova normativa

Tanti automobilisti decidono per la sostituzione anticipata perché temono la perdita di prestazione in aderenza, soprattutto sul bagnato. Naturalmente, è vero che uno pneumatico tende a essere meno efficace man mano che si usura, ma è altrettanto vero che la differenza di prestazione tra una gomma nuova e una usurata non è facile da verificare in modo preciso. Almeno per ora.

Anche il DOT è uno degli indicatori per capire quando e se le gomme sono effettivamente da sostituire. Per esempio se troppo vecchie o secche

Infatti, l’aggiornamento più recente alla normativa 117 attuato dalla Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite ha previsto una serie di test obbligatori per verificare l’aderenza sul bagnato con battistrada usurato. In particolare, il nuovo regolamento è entrato in vigore da luglio 2024 per tutti i nuovi modelli omologati, mentre da luglio 2026 ci sarà l’obbligo del metodo di prova su tutti gli pneumatici nuovi.

Così, gli automobilisti avranno maggiore consapevolezza delle capacità della propria gomma e avranno più elementi per valutare la sostituzione dello pneumatico.