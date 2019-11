5 / 9

Datata 1978 e ispirata nelle forme alla Fiat 128, la 3 volumi russa (venduta, senza alcuna fortuna, anch in Italia) aveva come la Trabant la carrozzeria in plastica e doveva essere un’auto economica, adatta anche per chi non aveva grosse disponibilità economiche. Realizzata in economia aveva il serbatoio del carburante praticamente confinante con l’abitacolo e non accadeva di rado che alcuni schizzi arrivassero addosso agli occupanti.