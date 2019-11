Volkswagen ha presentato poco più di un mese fa la Golf di ottava generazione, il che significa che manca sicuramente poco all'arrivo della nuova variante sportiva GTI. I primi esemplari camuffati sono stati avvistati al Nurburgring quest'estate: adesso, le ultime foto mostrano i muletti impegnati nei test invernali completamente immersi - praticamente senza camuffature - al freddo gelido nella neve del Circolo Polare Artico. Sarà uno dei quattro nuovi modelli della famiglia Golf che Volkswagen ha in programma di rivelare il prossimo anno. In lista ci sono la Golf R, la Golf GTD e la GTI TCR.

Fotogallery: Volkswagen Golf GTI, le foto spia

8 Foto

Più sportiva e solo a cinque porte

Proprio come la Golf standard, la nuova GTI evolve il design dell'auto attuale. Per una maggiore sportività, i fari a LED anteriori saranno leggermente più sottili, la griglia più grande e i passaruota allargati. Come le precedenti GTI, anche quella nuova avrà paraurti dedicati, prese d'aria più grandi, uno piccolo spoiler, ruote dal design più sportivo, pneumatici più performanti e il tipico scarico con doppio terminale. Volkswagen offrirà la Golf GTI di nuova generazione solo con carrozzeria a cinque porte.

Da 255 a 295 CV

Il motore non sarà ibrido (almeno per il momento): sotto il cofano ci sarà una versione aggiornata del 2.0 litri turbo dell'attuale Golf 7 GTI declinato su due livelli di potenza: da 255 e 295 CV. Quello più potente sarà riservato alla GTI TCR che sostituirà l'attuale GTI Performance. Anche a livello di trasmissione non ci saranno cambiamenti: la scelta sarà tra un cambio manuale a sei marce e un automatico a doppia frizione DSG a sette marce.

All'interno ci saranno più cambiamenti. La prossima GTI avrà un nuovo cockpit digitale - l'head up display sarà optional - e una rinnovata impostazione di tutta la consolle centrale.