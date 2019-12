Inizia dicembre, si avvicina il Natale, e aumentano le offerte per possibili “regali” automobilistici: tra le più economiche troviamo subito la Suzuki Celerio Cool, che viene proposta entro il 31 dicembre al prezzo di 9.490 euro, con la formula “promozione XL, prezzo small”. L’importo riguarda la versione 1.0 Dualjet a benzina, dotata di 5 porte e 5 posti in una carrozzeria ridotta, ma con ottima accessibilità e un buon bagagliaio (254 litri); inoltre, il consumo medio è pari a 4,3 l/100 km, con emissioni inferiori a 90 g/km.

L’offerta nel sito ufficiale non prevede direttamente il finanziamento, che può essere richiesto anche come preventivo nelle formule Finanziamento Warranty o No problem, sempre entro il 30 dicembre: si può finanziare l’intero importo, ad esempio, in 4 anni a poco più di 200 euro al mese, con TAN intorno al 5%.

Vantaggi

La Celerio è un’utilitaria pratica, adatta anche ai neopatentati, e a meno di 9.500 euro offre nell’allestimento Cool anche climatizzatore manuale, sedile sdoppiato asimmetrico, radio con bluetooth e usb, e assistente alle partenze in salita. Un prezzo decisamente basso per una vettura nuova e in linea con le più recenti normative sulle emissioni; combinando un’eventuale permuta con la rateazione, la spesa può risultare molto dilazionata.

Svantaggi

L’importo indicato in realtà deve essere aumentato un po’, per l’aggiunta della vernice metallizzata, non compresa, dell’IPT e di alcune spese in caso di finanziamento; è inoltre valido soltanto in caso di permuta o rottamazione per immatricolazioni entro il 31 dicembre, e solo presso i concessionari aderenti all’iniziativa, che potrebbero proporre versioni più accessoriate.