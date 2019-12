Pininfarina apre le celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione (avvenuta nel 1930) svelando il nuovo logo, che sarà utilizzato nel corso degli eventi in programma nel 2020.

La novità è nel numero 90 collegato alla scritta Pininfarina, sotto al tipico emblema della carrozzeria torinese: è la lettera f sormontata da una corona, simbolo aggiornato nel corso degli anni ma fedele a quello svelato alla fondazione di Pininfarina.

Festeggiamenti in 3 continenti

La carrozzeria torinese, di proprietà dell’indiana Mahindra, ha in programma eventi di celebrazione a Milano e Torino, ma anche a Ginevra per il Salone dell’auto (è in programma dal 3 al 15 marzo).

Pininfarina festeggerà anche in Cina, dove opera dal 1996, e negli Stati Uniti: ad agosto, in occasione del Concorso d’Eleganza a Pebble Beach (in California), sfileranno alcune delle sue auto più celebri e apprezzate, mentre a dicembre sarà organizzato un evento nel corso della design week di Miami.