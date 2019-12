Le vacanze di Natale sono ormai alle porte e saranno numerosi gli italiani che prenderanno un aereo per raggiungere le località turistiche. Auto ferme nei parcheggi di aeroporti, in balia di intemperie e sporcizia e che all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino potranno farsi trovare pulite dai proprietari grazie alla collaborazione tra lo scalo romano, Telepass e Wash Out, il servizio di lavaggio auto a domicilio attivo in diverse città italiane.

Tutto via Telepass

Per usufruire del servizio Wash Out a Fiumicino basta parcheggiare la propria auto nel parcheggio Easy Parking A-B-C-D e prenotare poi il lavaggio, scegliendo data e ora, tramite l’app Telepass Pay. Così facendo si avrà diritto al primo lavaggio gratis, ma solo se prenotato entro il 31 gennaio 2020.

Gli aeroporti diventano così sempre più importanti per i servizi auto, approfittando del fatto che il proprio mezzo si trovi fermo per diversi giorni in un luogo protetto ma accessibile. Oltre a Wash Out infatti anche Audi offre un servizio di tagliando auto, per ora solo presso l’aeroporto Marconi di Bologna e pronto a sbarcare in altri 8 scali italiani (Malpensa e Orio al Serio in primis) entro il 2022.

Pulite senz’acqua

Attivo a Milano, Roma, Firenze e Torino, Wash Out permette di avere un servizio di lavaggio auto o scooter a domicilio, con addetti che raggiungono l’auto ovunque essa sia (box o strada) pulendola senza utilizzare acqua ma solo prodotti ecologici che non lasciano residui a terra.

Per utilizzare Wash Out basta scaricare la app sul proprio smartphone (iPhone e Android) o sul sito ufficiale. I prezzi variano a seconda del servizio scelto (lavaggio esterno, interno o completo) e dalla tipologia di auto mezzo, da un minimo di 9,90 euro per uno scooter a un massimo di 29,90 euro per il lavaggio completo di un’auto premium.