La Golf Country è un’antesignana fra le berline in stile fuoristrada: è più alta da terra di 12 cm, per affrontare anche percorsi accidentati, e le vistose protezioni nella carrozzeria mettono al riparo non soltanto il motore ma anche i fari. E’ costruita per circa 18 mesi in poco di meno di 7.750 esemplari presso la Magna di Graz, in Austria.