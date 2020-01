A noi di Motor1 Italia le Hot Wheels piacciono. Eccome se piacciono. Ne abbiamo anche creata una in scala 1:1, su base Seat Leon Cupra, e ogni volta che ci troviamo davanti a un modellino con la sua pista pronta per vederlo sfrecciare… beh, torniamo inevitabilmente bambini. Figuratevi quindi con quale meraviglia ci siamo gustati il video che ritrae la pista Hot Wheels più lunga del mondo. Per ammirarla anche voi non dovete far altro che cliccare sul video qui sotto.

Corsa lunghissima

Nata dalla mente di un gruppo di appassionati della Pennsylvania (Stati Uniti) la pista Hot Wheels più lunga del mondo misura la bellezza di 663,298 metri, battendo di più di 71 metri il precedente record di 591,6 metri, fatto segnare dalla star della NASCAR Joey Logano.

La principale differenza tra le 2 piste non è però nella lunghezza, bensì nel fatto che quella di Logano si sviluppata in piano e utilizzava 122 rotori per spingere l’auto (una Ford Mustang in scala 1:64), mentre la nuova detentrice del record del mondo si sviluppa lungo una leggera pendenza, utilizzando unicamente la forza di gravità per muoversi.

Modellino modificato

Per riprendere l’impresa da record è stata utilizzato un modellino modificato, in grado di ospitare una piccola telecamera a bordo in modo da filmare ogni istante della discesa, con una velocità media di 15 km/h per un tempo totale di 2’52”.